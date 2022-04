World Press Photo Award geht an Kanadierin Amber Bracken Stand: 07.04.2022 15:45 Uhr Amber Bracken gewinnt den World Press Photo Award 2022. Ihr Bild "Kamloops Residential School" erinnert an die über 200 indigene Kinder, deren Gräber in Kanada entdeckt wurden.

Rote Mädchenkleider auf Kreuzen drapiert: Mit diesem eindrücklichen Foto aus Kanada hat die Fotografin Amber Bracken die prestigeträchtige Auszeichnung als Pressefoto des Jahres 2022 gewonnen. Die Kleider erinnern an 215 indigene Kinder, deren sterbliche Überreste im vergangenen Jahr in der Nähe des ostkanadischen Kamloops auf dem ehemaligen Gelände einer katholischen Internatsschule gefunden wurden.

Das Foto der Kanadierin brenne sich in die Erinnerung ein, begründete die Jury des World-Press-Photo-Wettbewerbs ihre Entscheidung. Die mit den Kleidern umhüllten Holzkreuze erinnern an einem Highway in Kamploops an die Toten, die dort in Massengräbern im vergangenen Jahr entdeckt wurden. Links auf dem Bild, das in der "New York Times" veröffentlicht wurde, leuchtet ein Regenbogen. Brackens Foto sei "ein stiller Moment der globalen Abrechnung mit der Geschichte der Kolonialisierung, nicht nur in Kanada, sondern auf der ganzen Welt", sagte Rena Effendi von der Jury. Bracken erhält für das World Press Photo eine Prämie von 6.000 Euro.

Ausstellung mit den World Press Photos im September

Zur Auswahl standen 65.000 Bilder von mehr als 4.000 Fotografen aus 130 Ländern. Die Magazine STERN und GEO bringen die Ausstellung der prämierten Fotos seit über 25 Jahren nach Hamburg. Auch dieses Jahr sind beide Marken wieder Medienpartner und stellen die eindrucksvollen Bilder in Kooperation mit dem Altonaer Museum im September aus.

