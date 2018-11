Stand: 25.11.2018 19:30 Uhr

Das Geheimnis der "Sonnenblumen": Nolde und der NDR von Stefan Schmidt

Vor fast 40 Jahren sind beim NDR in Hamburg zwei wertvolle Kunstwerke spurlos verschwunden. Sie wurden aus verschlossenen Büros gestohlen. Die Ermittlungen der Polizei blieben erfolglos. Jetzt ist eins dieser Kunstwerke überraschend wieder aufgetaucht: ein Gemälde von Emil Nolde, die "Sonnenblumen".

Dieser Kunstraub sorgte im Sommer 1979 für Schlagzeilen: Über das Pfingstwochenende waren ein Gemälde und ein Aquarell des Künstlers Emil Nolde aus verschlossenen Büros des Norddeutschen Rundfunks verschwunden. Der Dieb wurde nie gefasst. Jetzt ist aber immerhin klar: Eins der gestohlenen Gemälde hing wohl jahrelang in einer Berliner Wohnung. Bis die Besitzerin Verdacht schöpfte - und über eine Anwältin mit dem NDR Kontakt aufnahm. "Meine Mandantin, mit der ich auch befreundet bin - eine 80-jährige Witwe - ist seit vielen Jahren im Besitz eines Bildes, das - wie sich jüngst herausgestellt hat - offenbar von Emil Nolde gemalt worden ist und nach dem von mir eingesehen Werkverzeichnis dem NDR im Jahre 1979 gestohlen worden sein soll", teilte die Anwältin mit.

Verschollenes Nolde-Gemälde wieder aufgetaucht Hamburg Journal - 25.11.2018 19:30 Uhr Im Jahr 1979 verschwand ein Gemälde von Emil Nolde aus dem Büro des damaligen NDR Justiziars Jobst Plog. 40 Jahre nach dem Raub ist das Bild wieder aufgetaucht.







4,17 bei 12 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

"Wirklich aufklären lässt sich das nicht"

Das Gemälde mit dem Namen "Sonnenblumen" hatte die Witwe von ihrem verstorbenen Mann geerbt. Dieser wiederum soll es von einem Freund geschenkt bekommen haben, einem früheren NDR Mitarbeiter. Angeblich ein Schnäppchen, gekauft im Requisitenfundus. Ob das stimmt, wird wohl eins der verbleibenden Rätsel dieses Kunstkrimis bleiben, sagt NDR Justitiar Michael Kühn. "Die handelnden Personen sind verstorben", so Kühn. "Wir wissen nicht, ob der Freund des Mannes der Mandantin möglicherweise der Täter war - oder ob er ein Freund des Täters war. Wirklich aufklären lässt sich das nicht."

Experte: "Man konnte es auf den ersten Blick sehen: Das ist das Bild"

Weitere Informationen FAQ: Nolde, der NDR und seine Kunstsammlung Welche Geschichte verbindet die "Sonnenblumen" mit dem NDR? Unter welchen Umständen ist das Gemälde wieder aufgetaucht? Und was passiert nun damit? Antworten darauf gibt es hier. mehr

Klar ist aber: Das Bild aus der Berliner Wohnung ist von erheblichem Wert. Das vor Jahrzehnten verschollene Original hat einen heutigen Schätzwert von bis zu 1,2 Millionen Euro. Das hat ein Gutachten im Auftrag des NDR ergeben - und auch Nolde-Experte Manfred Reuther ist sich sicher: "Man konnte es auf den ersten Blick sehen: Das ist das Bild, es ist künstlerisch von hohem Rang."

Das Bild wurde vom ersten Generaldirektor des Nordwestdeutschen Rundfunks (NWDR), Adolf Grimme, im Jahr 1950 aus dem Besitz von Emil Nolde gekauft. Nach der Aufteilung des NWDR in NDR und WDR blieb das Bild beim NDR und hing dort - bis 1979 - in verschiedenen Büros.

Bild wird in Norddeutschland öffentlich gezeigt

Für einen Finderlohn von 20.000 Euro hat der NDR Noldes "Sonnenblumen" zurückgekauft - unter dem Vorbehalt, dass das Bild echt ist. Etwaige Ansprüche auf Herausgabe waren verjährt. Für NDR Intendant Lutz Marmor ist es wichtig, das Bild in den kommenden Jahren in allen norddeutschen Bundesländern öffentlich zu zeigen: "Das ist ein Kunstwerk, das öffentlich präsentiert gehört", sagt er. Es sei eine gute Nachricht, dass der NDR in seiner Funktion als Kulturinstitut ein solch wichtiges Kulturgut der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen könne. Zum ersten Mal öffentlich zu sehen sein werden die "Sonnenblumen" im Frühjahr 2019 im Sprengelmuseum Hannover.

Das Geheimnis der Sonnenblumen NDR Kultur - 27.11.2018 20:00 Uhr Autor/in: Martina Kothe 1979 werden aus Büros des NDR zwei Emil-Nolde-Gemälde gestohlen - jetzt, 40 Jahre später, ist eines wieder aufgetaucht. Das Feature von Martina Kothe erzählt den Krimi.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Programm-Tipp Die spannende Geschichte von Emil Noldes "Sonnenblumen" ist Inhalt einer Fernseh- und einer Hörfunk-Dokumentation. Beide tragen den Titel "Das Geheimnis der Sonnenblumen - Emil Nolde und der NDR". Das NDR Fernsehen sendet die Dokumentation als Kulturjournal extra am Montag, 26. November, um 22.45 Uhr. Das Feature im Radio auf NDR Kultur ist zu hören am Dienstag, 27. November, um 20.00 Uhr.