Mediathektipps: "Anima", "Pädokriminalität", "The Split" Es geht um gut gehütete Familiengeheimnisse in der bayerischen Provinz, kriminelle Machenschaften von Pädophilen in sozialen Medien und eine Scheidungsanwältin in der Ehekrise.

Die Serie "The Split" rund um die Scheidungsanwältin Hannah Stern geht in die dritte und letzte Staffel. In der berührenden Dokumentation "Anima - die Kleider meines Vaters" erzählt eine Filmautorin, wie sie am Sterbebett ihres Vaters bedrückende Familiengeheimnisse erfährt und die Dokumentation "Pädokriminalität - die Schattenseiten von Instagram" zeigt auf, wie Daten von Kindern in sozialen Medien von Kriminellen missbraucht werden.

"Pädokriminalität - die Schattenseiten von Instagram": Unterschätzte Gefahren im Netz

Vermeintlich harmlose Kinderbilder oder -videos - zum Beispiel auf Instagram, mal eben schnell gepostet. Viele ahnen nicht, dass Aufnahmen etwa von naiven Tänzchen des Enkels oder dem spärlich bedeckten Oberkörper der 12-jährigen Tochter oft andere Wege im Netz gehen: Sie werden hochgeladen auf fremde Accounts, als Lockmittel, um illegale Geschäfte mit pädophilen Inhalten zu machen, warnt Rani Govender, die in England bei einer Kinderschutzorganisation arbeitet.

Diese Täter sammeln Kinderbilder, die oft nichts Illegales haben. Diese Täter richten sich gezielt an andere pädophile Täter. Sie nutzen ihre Accounts zur Vernetzung, zum Verkauf pädophiler Inhalte und zur Orientierung hin auf andere Plattformen, auf denen sie extremere Formen von pädokriminellem Material finden können. Filmzitat

Die Dokumentation "Pädokriminalität - die Schattenseiten von Instagram" zeigt, wie einfach pädophiles Material über Instagram zu bekommen ist und wie spärlich der Schutz von Minderjährigen auf der Plattform ist. Diese Dokumentation und auch weitere aus der Reihe "Mit offenen Daten" sind in der Arte Mediathek zu sehen.

"The Split": bittersüße Dramedy-Serie

Ebenfalls in der Arte Mediathek steht nun die dritte Staffel der britischen Serie "The Split" rund um die Londoner Scheidungsanwältin Hannah Stern, ihre Schwestern Nina und Rose und Mutter Ruth. Im Mittelpunkt steht die gescheiterte Ehe von Hannah und Nathan.

Du und Nathan, ihr wart gut zusammen.

Ich war ihm untreu, Lennie. Es gibt vielleicht Dinge, die man nicht verzeihen kann.

Und wenn er’s könnte?

Wir sind durch mit dem Thema. Filmdialog

Trotzdem, die anstehende Scheidung weckt in Hannah Zweifel. Gibt es nicht doch noch irgendwo ein Fünkchen Hoffnung für sie beide? "The Split" - auch die dritte und letzte Staffel mit Nicola Walker als Hannah Stern ist wieder herrlich geradlinig und bittersüß. Bis November in der Arte Mediathek.

"Anima - die Kleider meines Vaters": preisgekrönte Doku

Am Sterbebett des Vaters lernen zwei Geschwister eine Seite von ihm kennen, von der sie nie etwas geahnt oder bemerkt hatten. Der Vater liegt bewusstlos im Koma, als die Mutter ihnen eröffnet, was ihn jahrelang bedrückt hat. Er war Transvestit. Diese Wahrheit über den Vater hinterlässt Fragen. Wer war er wirklich? Die Tochter und Filmautorin Uli Decker bekommt von der Mutter einen Karton - darin: Tagebücher, Fotoalben, High Heels. Sie erzählen eine Geschichte, die sich heimlich in der bayerischen Provinz abspielte und schon begann, als der Vater Kind war.

Ich kleide, schminke und schmücke mich in regelmäßigen Abständen seit 1946 oder 1947 als Frau. In meiner Einsamkeit wurde beim Transvestieren der Spiegel mein wichtigster Komplize. Da meine Eltern berufstätig waren, war ich viel alleine. Was die Beziehung zu meiner Mutter erschwerte, war die Tatsache, dass ich aus Mangel an Geld und Mut, eigene Kleidungsstücke zu erwerben, immer mit ihren transvestierte. Immer saß ich am Abend auf Kohlen, ob meine Mutter was merken würde. Filmzitat

Mit dem preisgekrönten Dokumentarfilm "Anima - die Kleider meines Vaters" bringt Uli Decker mal humorvoll, mal lakonisch, aber immer sensibel Licht in all die gut gehüteten Familiengeheimnisse und begreift, was das alles mit ihr selbst zu tun hat. Die Dokumentation aus der Reihe "Das kleine Fernsehspiel" ist bis zum 30. Juni in der ZDF Mediathek zu sehen.

