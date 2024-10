Mediathektipps: "Die Frauensauna", "Mein Kind" und "Der wunderbare Udo Kier" Stand: 19.10.2024 06:00 Uhr Unsere Mediathekentipps diese Woche drehen sich um "Die Frauensauna - Verdammte Wechseljahre!", zu dem geht es um Leihmutterschaft in der Ukraine und um einen deutschen Weltstar.

von Katja Essbach

"Der wunderbare Udo Kier": Arte-Doku über den Hollywood-Start mit deutschen Wurzeln

"Der wunderbare Udo Kier" heißt eine Dokumentation über das Leben und die Karriere des Schauspielers Udo Kier, der gerade 80 geworden ist.

Udo hat ja so viele Filme gemacht, eigentlich ist es schwierig einen Film zu finden, wo der nicht mitspielt. Szene aus der Doku "Der wunderbare Udo Kier"

Dabei hatte Kier mit Schauspielerei ursprünglich nichts am Hut. 1944 in Köln als unehelicher Sohn einer Schneiderin geboren, lernte er Großhandelskaufmann und arbeitete in London bei Ford am Fließband. In London wurde er schließlich entdeckt und spielte seine erste Rolle. Seine Karriere nahm Fahrt auf und führte ihn schließlich bis nach Hollywood. Enge Freundinnen und Freunde, Regisseure und Schauspielerinnen erzählen in der Doku, die bis Anfang kommenden Jahres in der Arte-Mediathek zu sehen ist, über einen untypischen Weltstar, der in seiner Heimat noch immer zu wenig Beachtung findet.

"Mein Kind": Drama über Leihmutterschaft in Zeiten des Krieges

Als im Februar 2022 der Ukrainekrieg ausbricht, hat das auch Auswirkungen auf kinderlose Paare in Deutschland. Denn einige von ihnen erfüllen sich ihren Kinderwunsch per Leihmutterschaft. Die ist in Deutschland verboten, in der Ukraine aber ein florierendes Geschäft. Auch Judith und Niclas, gespielt von Lisa Maria Potthoff und Maximilian Brückner, haben einer Agentur viel Geld für eine ukrainische Leihmutter bezahlt. Dann die schreckliche Nachricht vom ausbruch des Krieges dort.

Das Paar aus München bangt um sein ungeborenes Kind und fleht Oksana, die Leihmutter an, nach Deutschland zu fliehen. Tatsächlich steht Oksana einiges Tages mit ihrer Tochter bei ihnen vor der Tür. Aber die Sicherheit währt nicht lange. Oksana darf das Kind aus rechtlichen Gründen nicht in Deutschland zur Welt bringen, die Agentur zwingt sie, zurück nach Kiew zu fahren. Judith ist verzweifelt und fasst einen Plan:

Judith, du kannst nicht in den Krieg fahren. Ich würde für mein Baby alles tun. Wirklich alles. Szene aus dem ZDF-Film "Mein Kind"

Also brechen Judith und Niclas zu einer gefährlichen Reise in die Ukraine auf, um ihr Baby abzuholen. Der bedrückende Film "Mein Kind" steht ein Jahr in der ZDF-Mediathek.

"Die Frauensauna": ARD Doku-Serie über vier Frauen in den Wechseljahren

Die Hälfte der Menschheit kommt irgendwann in die Wechseljahre, dennoch sind diese noch immer tabuisiert. Eine dreiteilige Doku-Serie will dazu beitragen, das zu ändern:

Wir treffen uns alle in einer Frauensauna. Ein wunderbarer Ort, wo wir uns gemeinsam austauschen können und über alles reden. Szene aus der ARD Doku "Die Frauensauna"

Vier Frauen in den Fünfzigern sprechen sehr offen über eine Zeit in ihrem Leben, die sie viel Kraft kostet und vor immer neue Herausforderungen stellt:

Ich hatte jetzt vor einem Monat ... also da konnte ich vier Wochen lang nicht schlafen, hab geschwitzt, war klatschnass. Und hab Heißhunger bekommen auf Süßigkeiten. Szene aus der ARD Doku "Die Frauensauna"

Die Doku-Serie "Die Frauensauna - Verdammte Wechseljahre!" begleitet vier Frauen über mehrere Monate in ihrem Alltag. Zu sehen in der ARD-Mediathek.

Schlagwörter zu diesem Artikel Serien Spielfilm