"In Liebe, Eure Hilde": Drama über die Widerstandsgruppe "Rote Kapelle" Stand: 16.10.2024 06:00 Uhr In "In Liebe, Eure Hilde" beschäftigt sich Regisseur Andreas Dresen mit der Widerstandsgruppe "Rote Kapelle". Damit setzt er ein Ausrufezeichen für den Kampf um Gerechtigkeit, das niemanden unberührt lassen dürfte.

von Bettina Peulecke

"Ich bin in der DDR groß geworden und dort war die sogenannte 'Rote Kapelle' schon ein Begriff", erzählt Regisseur Andreas Dresen. "Wir haben das meiner Meinung nach auch in der Schule behandelt. Aber es gab auch einen großen DEFA-Film Anfang der 70er-Jahre, den mehr als eine Million Leute im Osten geguckt haben." Neben der allgemeinen Geschichte der Gruppe konzentriert sich Dresen - wie der Titel vorgibt - auf die Person Hilde Coppi, einem Mitglied der "Roten Kapelle", die 1942 in Berlin verhaftet wird. Ihr wird unter anderem das Verfassen von Schriften gegen das Nazi-Regime vorgeworfen sowie das Abhören von Feindsendern.

Hilde Coppi: Mit 24 Jahren zum Tode verurteilt

Alles begann, als Hildes späterer Ehemann Hans Coppi sie bei einem Wochenendbesuch in einem abgeschiedenen Bootshaus ins Vertrauen zieht:

Hilde: "Ein Funkgerät?"

Hans: "Hätte ich es dir doch nicht zeigen sollen?"

Hilde: "Doch."

Hans: "Für Nachrichten, an die Freunde."

Hilde: "Den sowjetischen Geheimdienst?"

Hans: "Der Kontakt kam über Harro. Die wollen Informationen von ihm aus dem Luftfahrtministerium."

Hilde: "Was für Informationen?"

Hans: "Das war blöd von mir, ich will dich da nicht reinziehen." Filmszene

Aber Hildes Interesse ist geweckt, sowohl an dem Funkgerät als auch an Hans, der bis dahin nur ein Freund war. Er umgibt sich mit engagierten Menschen, letztlich eine lose Gruppe von jungen Aktivisten, die später als die "Rote Kapelle" bezeichnet werden wird. Die Politik steht für Hilde jedoch nicht zwangsläufig an erster Stelle.

Trotz ihrer Ängste wird Hilde politisch aktiv, kämpft und lässt sich auf eine Ehe mit Hans ein, die ihr kurzes Leben erfüllen wird. In der Berliner Haftanstalt Plötzensee wird Hilde Coppi ein Kind zur Welt bringen und dann 1943, im Alter von 24 Jahren, zum Tode verurteilt.

Phänomenale Darstellung von Liv Lisa Fries

"In Liebe, Eure Hilde" ist ein leiser Film, ohne reißerische Spionage-Action, ohne Gewaltdarstellung, ohne dramatische Überzeichnungen. Mit einer Hauptdarstellerin, die durch ihre Rolle in "Babylon Berlin" schon mehrfach in die Welt Berlins der NS-Zeit eingetaucht ist, und jetzt die schweigsame Hilde Coppi phänomenal verkörpert: Liv Lisa Fries.

Andreas Dresen ist ein emphatischer Beobachter und Filmemacher, der immer die Menschen in den erzählerischen Mittelpunkt stellt. Mit "In Liebe, Eure Hilde" setzt er abermals - nach "Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush" - ein Ausrufezeichen für den Kampf um Gerechtigkeit, das niemanden unberührt lassen dürfte.

In Liebe, Eure Hilde Genre: Drama Produktionsjahr: 2024 Produktionsland: Deutschland Zusatzinfo: mit Liv Lisa Fries, Johannes Hegemann, Lisa Wagner und anderen Regie: Andreas Dresen Länge: 124 Minuten FSK: ab 12 Jahren Kinostart: 17. Oktober 2024

