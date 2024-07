Dokuserie über Angela Merkel: Die Frau ohne Eigenschaften? Stand: 09.07.2024 16:59 Uhr Am 17. Juli 2024 wird Angela Merkel 70 Jahre alt. Aus diesem Anlass sendet die ARD eine Dokuserie über die ehemalige Politikerin und beleuchtet die Schlüsseljahre ihrer Karriere und Kanzlerschaft.

von Norbert Kuntze

Kennen wir sie wirklich? Angela Dorothea Merkel, geborene Kasner. Langjährige Vorsitzende der CDU, Bundeskanzlerin von 2005 bis 2021 - seit drei Jahren ist sie nun im Ruhestand. Zeit, nach ihrem politischem Erbe zu fragen. Bislang hat sich Angela Merkel zurückgehalten - über ihre Zeit im Amt wenig gesprochen. Das wird sich im November ändern, denn dann erscheinen ihre Memoiren.

Darin will sie, so die Ankündigung, zentrale Entscheidungen und Situationen ihrer politischen Arbeit reflektieren. Ganz gewiss kommt auch der ehemalige CDU-Politiker Wolfhard Molkentin darin vor: "Reden konnte Angela Merkel vom ersten Tag und sie hatte auch das Selbstbewusstsein. Sie hat eben so gesprochen, wie es ihr in den Sinn gekommen ist."

Merkel-Doku: Einschätzungen über Politik, Verdienste und Mode

Memoiren stehen häufig unter dem Verdacht, das Leben und Wirken - vorsichtig formuliert - eher in einem günstigen Licht darzustellen. Die fünfteilige Doku kommt also gerade zur rechten Zeit. Denn hier äußern sich viele andere über Angela Merkel und fügen aus etlichen Einzelteilen ein großes Ganzes. Das Motto: Distanz schafft Nähe. "Sicher auch viele in der CDU, aber auch die großen Chef-Redakteure oder die großen Wirtschaftsführer haben gesagt: 'Das Mädchen aus dem Osten soll Gerhard Schröder ablösen, wie soll das denn gehen?' Das war ja ihr halbes Leben lang ihr Erfolgsgeheimnis, dass sie immer unterschätzt wurde", sagt Thomas de Maizière.

Trotz des etwas ulkigen Untertitels "Schicksalsjahre einer Kanzlerin" ist diese Doku fern von Sissi und Franz. Es geht um die Einschätzung ihrer Politik, ihren Führungsstil, um Entscheidungen, Anpassungsfähigkeit, ihre Verdienste und auch um ihre Mode und die berühmte Raute.

Durch die Augen politischer Wegbegleiter, Beobachter und Gegner

Regieren, in dem man reagiert: War diese Frau, die nie eine Wahl verlor, tatsächlich eine Frau ohne Eigenschaften? Angela Merkel wird durch die Augen politischer Wegbegleiter, Beobachter und Gegner atmosphärisch und bilderreich erzählt. Fünf Folgen, an deren Ende man das Gefühl hat, sie zu kennen - jedenfalls ein bisschen.

