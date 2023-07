"Barbie": Eine augenzwinkernde Gesellschaftssatire in Pink Stand: 20.07.2023 00:00 Uhr Eine Puppe wird zur Hauptfigur in einem groß angekündigten Kinofilm: Heute erscheint "Barbie", eine Hommage an alle Frauen mit pointiert getexteten Musical-Nummern - und vor allem ein riesengroßer Kino-Spaß.

von Walli Müller

Seit 1959 gibt es die Barbie-Puppe. Sehnsuchts- und Hass-Objekt, Identifikationsfigur und Konsumprodukt. Für die einen verkörpert sie ärgerliche Weibchen-Klischees, für die anderen ein Vorbild an weiblicher Emanzipation. Dieses Spannungsfeld hat Regisseurin Greta Gerwig nun endlich in Filmform gebracht - auf wunderbar humorvolle und intelligente Weise. Willkommen in Barbieland - einem Universum, in dem nicht nur alle Girls gleich perfekt aussehen, sondern auch gleich heißen:

"Hi Barbie!"

"Hi Barbie!"

"Hi Barbie!"

"Hi Ken!" Filmzitat aus "Barbie"

Ken - die Nullnummer mit Gummischeitel

Genau, da ist ja auch noch Ken. Aber mal ehrlich: Hat der je wirklich eine Rolle gespielt in Kinderzimmerfantasiewelten? Macht ja nicht mal Spaß, ihn umzuziehen. Und kämmen lässt sich sein starrer Gummischeitel auch nicht. Es passt zum durch und durch ironischen Grundton des Films, dass mit Ryan Gosling ausgerechnet einer der aktuell angesagtesten männlichen Hollywood-Stars diese Nullnummer spielt.

"Hey Barbie, kann ich heute zu dir kommen?"

"Klar, ich hab nichts Großes geplant. Nur eine Riesen-Föhn-Party mit allen Barbies, eine einstudierte Choreo und den passenden Song. Komm doch vorbei!"

"Klingt cool." Filmzitat aus "Barbie"

Während Ken also irgendwo unter "Zubehör" rangiert - wie Barbies Pferd und Barbies Hündchen -, kann Barbie selbst alles sein: Ärztin oder Pilotin, Bauarbeiterin mit Presslufthammer oder Wissenschaftlerin mit Nobelpreis. Der Film feiert zunächst Barbies Facettenreichtum - und eine Welt voller selbstbewusster Frauen mit nur einem Lebensinhalt: Fun!

"Barbie": Eine wahre Ausstattungsorgie in Plastik-Optik

Fun hatte auf jeden Fall die Kostüm- und Szenenbild-Abteilung. "Barbie" ist eine wahre Ausstattungsorgie. Ihre Traumvilla, ihr Cabrio, ihr Camper: Alles wurde in pinker Plastik-Optik lebensgroß nachgebaut, Kleider und Schuhe in schillernden Farben gefertigt. Und Margot Robbie bringt in der Hauptrolle der stereotyp blonden Barbie mit ihrem strahlenden Lächeln alles zum Leuchten.

"Das ist der beste Tag ever!"

"Das IST der beste Tag ever! Genau wie gestern und genau wie morgen und an jedem anderen Tag - und das für immer! Juhuh!"

"Denkt ihr manchmal ans Sterben?" Filmzitat aus "Barbie"

Das kommt dabei heraus, wenn man mit Greta Gerwig und Noah Baumbach zwei ambitionierte Independent-Filmer damit beauftragt, ein Drehbuch über Mattels Goldeselin zu schreiben. Barbie fängt an, unterm Blondschöpfchen ein Bewusstsein zu entwickeln - und Bodenhaftung. Denn ihre Fersen senken sich plötzlich von High-Heel- auf Birkenstock-Format.

"Was soll ich denn jetzt tun?"

"Du musst raus in die echte Welt. Du kannst zurück in dein normales Leben oder du erfährst die Wahrheit über das Universum. Die Wahl liegt ganz bei dir."

"Ich will das Erste, den High Heel!"

"Du sollst die Wahrheit wollen, okay? Also noch mal!" Filmzitat aus "Barbie"

Augenzwinkernde Gesellschaftssatire in pink

So macht sich Barbie schließlich auf in die reale Welt, die sie sich definitiv anders vorgestellt hat - als Paradies für Frauen. Ken aber, der ihr wieder mal an der Backe klebt, stellt erfreut fest, dass hier Männer tatsächlich was zu sagen haben und beschließt, das Patriarchat ins Barbieland zu importieren. Mehr soll auf keinen Fall verraten werden, denn der Film steckt voller Überraschungen und bringt beide Fraktionen zum Lachen: die Barbie-Begeisterten wie die Skeptischen. Liebevoll nimmt Greta Gerwig die Puppen mit all ihren bekannten Schwächen aufs Korn. Außen Sex-Bombe, ist Barbie innerlich ja doch recht asexuell - und Ken sowieso platt unten rum:

"Ich könnte doch bei dir übernachten."

"Wieso?"

"Weil wir zusammen sind."

"Was machen wir dann?"

"Ich bin mir nicht so ganz sicher." Filmzitat aus "Barbie"

"Barbie" ist nun wirklich kein Kinderfilm, sondern eine augenzwinkernde Gesellschaftssatire in Pink - mit pointiert getexteten Musical-Nummern, in denen Ken sich am Geschlechterverhältnis abarbeitet. Zudem ist es eine Hommage an alle Mädels aus Fleisch und Blut, die täglich am 1.000-seitigen Anforderungskatalog für die moderne Frau scheitern. Vor allem ist es aber ein riesengroßer Kino-Spaß!

Barbie Genre: Komödie Produktionsjahr: 2023 Produktionsland: USA Zusatzinfo: Mit Margot Robbie, Ryan Gosling, America Ferrera, Will Ferrell Regie: Greta Gerwig Länge: 114 Minuten FSK: 6 Kinostart: 20. Juli 2023

