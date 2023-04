Tatort "Verborgen": Jubiläum für Kommissar Falke in ARD Mediathek Stand: 16.04.2023 23:25 Uhr Die Jubiläumsfolge "Verborgen", in Hamburg und Hannover gedreht, ist Thorsten Falkes 18. Fall. Nach dem Fund einer Leiche ermittelt der Tatort-Kommissar mit Julia Grosz in der Welt der Papierlosen.

Die Folge für ein halbes Jahr in der ARD Mediathek zur Verfügung. Bereits zehn Jahre gibt es die Tatort-Reihe mit Wotan Wilke Möhring als Kommissar Thorsten Falke im NDR Fernsehen.

Weitere Informationen "Verborgen": Tatort mit Weisz und Möhring in ARD Mediathek Am 16. April lief der Tatort mit Franziska Weisz und Wotan Wilke Möhring im Ersten. Nun steht die Folge sechs Monate in der ARD Mediathek. extern

Tatort-Folge "Verborgen": Ermittlungen in Hannovers Schattenwirtschaft

Nun kommt sein 18. Fall auf ihn zu. Dieser führt das Duo Falke und Julia Grosz (Franziska Weisz) in die Welt der Papierlosen: Menschen, die zumindest aus Sicht der Behörden faktisch nicht existieren, da sie über keine gültigen Aufenthaltsdokumente verfügen.

Als sein 17-jähriger Sohn Noah verschwindet, wendet sich Jon Makoni (Alois Moyo) in seiner Verzweiflung an die Polizei, obwohl es für ihn und seine Frau Hope (Sheri Hagen) gefährlich werden könnte, ins Visier der Behörden zu geraten: Auch wenn die Makonis seit Jahren in Hannover leben und arbeiten, haben sie keine Papiere und sind damit faktisch nicht existent.

Die Ermittler Falke und Grosz führt die Suche zunächst zu einem Schleusernetzwerk nach Hannover. Ein unbekannter Toter wird in einem Lkw aufgefunden.

In der Hoffnung, dass die Ermittler ihm bei der Suche nach seinem Sohn helfen, bietet sich Jon als Zeuge an. Um die Identität des Toten zu klären und den verschwundenen Noah vor einem ähnlichen Schicksal zu retten, dringen Falke und Grosz tief in Hannovers Schattenwirtschaft ein.

Regisseurin Neelesha Barthel ("SOKO Köln", "Jenseits der Spree") hat in Hannover und Hamburg das Drehbuch von Julia Drache ("Mein Freund, das Ekel", "Tanken") und Sophia Ayissi verfilmt.

Tatort-Premiere mit Filmteam und Wotan Wilke Möhring in Hannover

Bereits am Donnerstag wurde in Hannover im Kino Astor Grand Cinema eine NDR Premiere der neuen Folge gefeiert. Neben Wotan Wilke Möhring, NDR Intendant Joachim Knuth und den Episodendarsteller*innen kamen die Regisseurin Neelesha Barthel, Mitglieder des Teams und Produzent Björn Vosgerau zur Preview.

"Gerade ich, für den Abwechslung im Beruf das wichtigste ist, so ein bisschen das Unstete, habe in Falke da jemanden, wo ich die Lederjacke überstülpe, und dann bin ich der. So gut kennen wir uns da schon", sagt Möhring bei der Premiere in Hannover, bei der das Team noch bis in den späten Abend Autogramme gab.

Weitere Informationen Zorn Gottes Am Flughafen Hannover wird ein Toter gefunden, der Schleusern zum Opfer fiel. Kommissar Falke und Kommissarin Grosz ermitteln. mehr 16 Min Wotan Wilke Möhring in der NDR Talk Show Als "Tatort"-Kommissar feiert er 2023 sein zehnjähriges Jubiläum. Im Film "Gletschergrab" spielt er einen deutschen Agenten. 16 Min 89 Min Verborgen In ihrem neuesten Fall dringen Falke und Grosz tief in Hannovers Schattenwelt ein: Nachdem ein unbekannter Toter in einem LKW aufgefunden wurde, macht Falke die Bekanntschaft mit sogenannten „Papierlosen“, Menschen, die faktisch nicht existieren, da sie über keine gültigen Aufenthaltsdokumente verfügen. Werden ausgerechnet die, die nicht ins Radar der Behörden geraten wollen, dabei helfen, ein Schleusernetzwerk aufzudecken? 89 Min Verbrannt Kommissar Falke und Kommissarin Lorenz untersuchen den Tod eines Flüchtlings. Was geschah während des Polizeigewahrsams? mehr

Dieses Thema im Programm: Tatort | 16.04.2023 | 20:15 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Spielfilm