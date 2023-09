"Siehst du mich": Doku über jugendliche Influencer in ARD Mediathek Stand: 02.09.2023 12:27 Uhr Die Doku "Siehst du mich" porträtiert die jugendlichen Influencer Natasha Kimberly, Emilia Horn sowie Heiko und Roman Lochmann. Die Doku läuft am 6. September im Ersten und steht in der ARD Mediathek.

von Thorsten Schweinhardt

Zu sehen ist "Siehst du mich - Großwerden als Social Media Star" am 6. September ab 22.50 Uhr im Ersten - und bereits bis zum 4. September 2028 in der ARD Mediathek.

Emilia Horn: YouTube-Karriere mit zehn gestartet

Emilia Horn dreht ihr nächstes Video: Kamera läuft, los geht's: "Hallo Leute und ganz herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video auf meinem Kanal! Heute drehe ich endlich eine Room-Tour für euch." Als Influencerin postet Emilia täglich Bilder und Videos in den sozialen Medien. Die Jugendliche führt Outfits vor und erzählt aus ihrem Alltag, zum Beispiel mit einem Rundgang durch ihr Kinderzimmer.

Ihre YouTube-Karriere startete Emilia schon mit etwa zehn Jahren. Heute ist Emilia 16 und hat über 80.000 Follower auf Instagram. "Ich fühle mich auch manchmal komisch, wenn man bedenkt, dass jeder dieser Menschen einfach so ein Mensch wie du und ich ist", erzählt sie.

Emilia Horn ist eine der vier Influencer und Influencerinnen, die der Film "Siehst du mich - Großwerden als Social Media Star" porträtiert. Die Doku will verstehen, was es heißt, schon als Kind in eine Welt reinzuwachsen, in der es vor allem um Klicks und Likes geht. Emilia hat früh gelernt, wie man geliked wird und den Kontakt zu seinen Fans pflegt: "Manchmal schreiben mir die Leute ein 'I love you'. Und dann antworte ich denen 'I love you'. Und dann sind die meistens auch voll glücklich."

Mutter überwacht die Kommentare

Unterstützt wird Emilia von ihrer Mutter. Die hat vor allem ein Auge auf die Kommentare unter den Postings. Denn da kommt leider nicht nur "I love you", sondern manchmal auch ziemlich ekelhaftes Zeug von älteren Männern. Ein Beispiel: "Hey Baby, darf ich ein Bild von dir haben, in Unterwäsche oder nackt im Badeanzug? Über Instagram bitte."

An einem ganz anderen Punkt ihrer Internet-Karriere steht Natascha Kimberley, studierte Journalistin, Buchautorin und Influencerin. Mit ihren Videos will Tasha ein Gegengewicht schaffen zu dem übertriebenen Schönheitswahn auf Instagram und Co.: "Es muss etwas anderes geben als diese ganzen Beauty-Frauen, die dir sagen, es geht immer nur um Schönheit."

Natascha Kimberley: "Ist halt schon sehr teuer"

Tasha verabscheut den Druck, den die sozialen Medien aufbauen, gerade auf junge Frauen. Andererseits ist ihr aber auch bewusst, dass sie gerade durch ihre hohe Reichweite ziemlich gut verdient: "Deswegen versuchen super viele Marken, auf meinem Hauptfeed stattzufinden. Und das ist halt, wenn ich die Marke cool finde, schon sehr teuer."

Die Lochis sind jetzt HE/RO

Der Film "Siehst du mich" stellt im Grunde ganz normale Jugendliche in den Mittelpunkt, die durch Social Media berühmt geworden sind. Da dürfen zwei YouTube-Urgesteine natürlich nicht fehlen: Die Brüder Roman und Heiko Lochmann, ehemals bekannt als die Lochis - doch das ist jetzt Vergangenheit. Die YouTube-Zwillinge wollen etwas Neues ausprobieren. Aus den Lochis wird die Musikformation HE/RO.

Warum erfinden die beiden YouTuber sich neu? Sicherlich hat es auch etwas damit zu tun, dass sich die sozialen Medien ihrer Meinung nach inzwischen gewandelt haben. Ihre Beobachtung: Inhalte verlieren immer mehr an Bedeutung, alles wird immer gleichgültiger. Kritisch, aber auch sehr humorvoll hinterfragt die Doku, was es bedeutet, als Social-Media-Star groß zu werden: berühmt, aber irgendwann auch erwachsen.

Siehst du mich - Großwerden als Social Media Star Produktionsjahr: 2023 Produktionsland: Deutschland Regie: Carolin Genreith

