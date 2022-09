"She looks like me": Kinderreaktionen auf den neuen "Arielle"-Trailer Stand: 15.09.2022 11:53 Uhr Am 10. September hat Disney den ersten offiziellen Teaser-Trailer der "Arielle"-Realverfilmung mit Halle Bailey in der Hauptrolle veröffentlicht, die nächstes Jahr im Mai erscheinen soll.

Während sich unter dem Hashtag #AriellsNotBlack rassistisch gegenüber der Hauptdarstellerin geäußert wird, kursiert seither vor allem auf TikTok eine große Gegenbewegung zur negativen Hetze. Eltern filmen die Reaktionen ihrer schwarzen Kinder auf den Trailer. In einem dieser Videos ruft ein Mädchen begeistert: "She looks like me!"

AUDIO: "She looks like me": Kinderreaktionen auf den neuen "Arielle"-Trailer (1 Min) "She looks like me": Kinderreaktionen auf den neuen "Arielle"-Trailer (1 Min)

Doch die Diskussion geht weiter. Das sieht man auch in den Kommentaren auf YouTube unter dem Trailer. Viele sind immer noch sauer wegen der Besetzung, andere freuen sich total über diesen Schritt zu mehr Diversität bei Disney. Halle Bailey selbst hat eine ganz klare Haltung: Sie freut sich über die Chance. Es sei wichtig für ihre schwarzen Brüder und Schwestern zu sehen, dass auch sie Prinzessinnen sein können.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Klassisch in den Tag | 15.09.2022 | 07:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Spielfilm