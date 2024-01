Schauspielerin Sandra Milo im Alter von 90 Jahren gestorben Stand: 29.01.2024 14:30 Uhr Die italienische Schauspielerin Sandra Milo ist im Alter von 90 Jahren in Rom gestorben. Dies teilte ihre Familie am Montag mit. Berühmt wurde Milo durch ihre Zusammenarbeit mit Federico Fellini.

Als Kind italienischer Eltern wurde Sandra Milo am 11. März 1933 in Tunis als Elena Liliana Greco geboren. Sie war eine Cousine von Yves Montand, studierte an der Universität Mailand und arbeitete zugleich als Fotomodell sowie als Aktmodell. Zu Beginn ihrer Karriere spielte sie hauptsächlich in italienischen und französischen Produktionen. Sie wurde besetzt als "Kurvenwunder", Gangsterbraut, leichtes Mädchen oder auch als Schönheit aus der High Society. In Italien gehörte sie dann zu den Kinostars der 1950er-Jahre.

Berühmt und liiert mit Federico Fellini

International bekannt wurde Sandra Milo durch den Kinoklassiker "Achteinhalb" von Regisseur Federico Fellini. Darin spielte sie an der Seite von Marcello Mastroianni - im Film ein Regisseur - dessen Geliebte Carla. Für diesen Film sowie für ihre Darstellung in Fellinis "Julia und die Geister" wurde sie mit einem Nastro d’Argento, dem Preis der italienischen Filmjournalisten, ausgezeichnet.

Fellini und Milo waren mehr als 15 Jahre lang ein Paar. In späteren Jahren drehte Milo vor allem Komödien wie "Ich war eine männliche Sexbombe" oder "Django, wo steht Dein Sarg". Nach dem Ende ihrer Kinokarriere war sie Moderatorin im italienischen Fernsehen. Zwischenzeitlich machte sie durch eine Affäre mit dem früheren italienischen Ministerpräsidenten Bettino Craxi von der Sozialistischen Partei von sich reden.

Sandra Milo starb am 29. Januar in ihrem Haus in Rom.

