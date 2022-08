Dustin Hoffmann wird 85 Jahre alt Stand: 08.08.2022 12:03 Uhr Dustin Hoffman kann mit 85 Jahren auf eine lange Karriere und viele Erfolge zurückblicken - Schluss ist mit dem Filmbusiness noch nicht. In diesem Jahr erscheint mit "As They Made Us" ein Film, in dem er einen todkranken Vater spielt. Beitrag anhören 3 Min

von Katharina Wilhelm

Von "Die Reifeprüfung" über "Kramer gegen Kramer" bis "Rain Man" - die Schauspielerei habe etwas therapeutisches für ihn, wenn er jemand anderes spiele, fühle er sich in seiner Haut erst wohl, erzählt Dustin Hoffman kürzlich im Interview mit Schauspielerin Mayim Bialik, bekannt aus der TV Show "Big Bang Theory". In dem Podcast wirft Hoffman einen kritischen Blick zurück - vor allem auf seine Kindheit, die sei durch den strengen Vater nicht schön gewesen: "Ich habe meine Kindheit nicht genossen, ich denke ich habe sie in Abwesenheit erlebt, denn die Gegenwart war schmerzhaft."

Der Ausweg sei die Schauspielerei gewesen.

Hoffman wird per Zufall zum Filmstar

Der in Los Angeles geborene Hoffman unternimmt erste Versuche am Pasadena Playhouse, studiert dann Schauspiel an der renommierten Lee Strasberg Schule in New York. Per Zufall wird er zum Filmstar, weil Robert Redford die Rolle für den Film "Die Reifeprüfung" ablehnt. Prompt erhält er seine erste Oscar-Nominierung. Zusammen mit Robert Redford steht er dann später in "Die Unbestechlichen" über die Watergate-Affäre vor der Kamera. Es folgen die Westernsatire "Little Big Man", die Komödie "Tootsie" oder "Marathon Man". Seinen ersten Oscar bekam Hoffman 1980 für seine Rolle in dem Scheidungsdrama "Kramer gegen Kramer" mit Meryl Streep, der zweite folgte 1989 für "Rain Man" an der Seite von Tom Cruise.

Belästigungsvorwürfe gegen Hoffman

Privat war es lange sehr ruhig um Hoffman, er genoss ein Saubermann-Image, dass 2017 aber angekratzt wurde. Damals hatte die US-Autorin Anna Graham Hunter in einer Gastkolumne im Magazin Hollywood Reporter Vorwürfe erhoben, Hoffman habe sie 1985 als 17-Jährige wiederholt belästigt. Auch andere Frauen berichteten Ähnliches, Hoffman entschuldigte sich, dies sei kein Verhalten, dass ihn "reflektiere". In Mayim Bialik Podcast stand Hoffman Rede und Antwort, ging da aber nicht auf dieses Kapitel ein - wohl auch, weil Hoffman in ihrem Regie Debüt namens "As they made us" mitspielte - als todkranker Familienvater. Er hoffe auf ein langes Leben, sein Bruder sei über 90 und noch fit, so dass er in dessen Fußstapfen treten könne, um dem Tod zu trotzen, denn der sei immer "der Feind", so Hoffman.

