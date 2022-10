"HIP: Ermittlerin mit Mords-IQ": Krimi-Serie in ARD Mediathek Stand: 09.10.2022 00:01 Uhr Die zweite Staffel "HIP: Ermittlerin mit Mords-IQ" steht seit dem 8. Oktober in der ARD Mediathek. Morgane Alvaro geht in Lille erneut in unkonventioneller Art auf Verbrecherjagd.

Morgane (Audrey Fleurot), die ehemalige Putzfrau mit einem IQ von 160, und Karadec (Mehdi Nebbou), Hauptmann der örtlichen Polizeibrigade in Lille, sind endlich zurück. Das NDR Fernsehen zeigt ab dem 3. November die zweite Staffel der Krimikomödie. Alle Folgen sind bereits in der ARD Mediathek. Auch die erste Staffel ist wieder online.

Acht neue Folgen der Erfolgsserie "HIP"

Die erste Staffel der französischen Serie "HIP: Ermittlerin mit Mords-IQ" war nicht nur in Frankreich ein riesiger Erfolg, sondern auch in der ARD Mediathek und im NDR Fernsehen. In Frankreich hatte die zweite Staffel noch einmal mehr Zuschauer*innen - durchschnittlich 9,8 Millionen pro Episode - und brach mehrere TV-Rekorde.

In den acht neuen Folgen macht sich das ewig ungleiche Duo daran, viele neue Fälle zu lösen und Verbrecher zu jagen. Ein Mord in den 1970er-Jahren, bei dem die einzige Zeugin jetzt an Alzheimer leidet, ein schiefgegangener Diebstahl auf einem Bauernhof, eine tote Richterin, die in Kürze ihr Urteil zum Tod eines jungen Business-School-Studenten fällen wollte, und die vermisste Leiche eines Kosmetikunternehmers - Morgane und Karadec müssen erneut ihre einzigartigen Fähigkeiten einsetzen und eng zusammenarbeiten, um die Mörder dingfest zu machen.

Was passiert in der ersten Staffel der französischen Krimikomödie?

Morgane Alvaro ist 38 Jahre alt und eine chaotische, alleinerziehende Mutter von drei Kindern. Doch darf man sich von ihrer auf den ersten Blick eher schlichten Persönlichkeit und der speziellen Kleidung nicht täuschen lassen: Morgane hat einen IQ von 160! Leider aber nie Gelegenheit, das irgendjemandem zu beweisen. Um ihre drei Kinder von zwei verschiedenen Vätern durchzubringen, geht sie noch vor dem Morgengrauen Putzen. Zu ihren Kunden zählt auch die örtliche Polizeidienstelle.

Chaotisch, alleinerziehend und unkonventionell

Als sie aus Ungeschicklichkeit Akten durcheinanderbringt, fallen ihr die aktuellen Ermittlungen ins Auge. Ein Antoine Levasseur wurde erschossen, seine Frau, eine Anwältin, ist spurlos verschwunden. Und weil Morgane ist, wie sie ist, hinterlässt sie einen Hinweis mit ihrer deutlichen Meinung zu dem Fall. Und siehe da: Dank ihrer Hilfe und trotz der Probleme, die Morganes unkonventionelle Art verursacht, kann der Fall schnell gelöst werden. Die leitende Kommissarin und ihr bester Ermittler kommen nicht umhin, Morganes Dienste weiterhin in Anspruch zu nehmen. Dafür trifft Morgane eine Abmachung mit ihnen: Sie erklärt sich bereit, für sie zu arbeiten, wenn die Polizei im Gegenzug die Suche nach einem Vermissten wieder aufnimmt. Morganes erste Liebe verschwand vor fünfzehn Jahren, als sie mit ihrem ersten Kind schwanger war.

Produktion: Die erste Staffel "HIP - Ermittlerin mit Mords-IQ" wurde geschrieben von Stéphane Carrié, Alice Chegaray Breugnot und Nicolas Jean - unter der Regie von Vincent Jamain (Folgen 1 - 4) und Laurent Tuel (Folgen 5 - 8). Das Programm wurde im April 2021 fast zeitgleich in Belgien (La Une), Frankreich (TF1) und in der französischen Schweiz (RTS Un) gestartet. Die Drehbücher der zweiten Staffel stammen von Alice Chegaray-Breugnot, Stéphane Carrié und Nicolas Jean und wurden unter der Regie von Mona Achache umgesetzt.

Die zweite Staffel von der französischer Serie ist eine Produktion von Septembre Productions - Itineraire Productions in Zusammenarbeit mit TF1 (2022).

Online abrufbar in der ARD Mediathek

In der ARD Mediathek ist die zweite Staffel ab Sonnabend, 8. Oktober 2022, zu sehen. Auch alle acht Folgen der ersten Staffel sind dann erneut abrufbar. Die Folgen stehen nach Fernsehausstrahlung für 30 Tage in der ARD Mediathek. Die Serie "HIP: Ermittlerin mit Mord-IQ" gibt es im französischen Originalton und als deutsche Fassung.

