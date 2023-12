"Großstadtrevier"-Special vor Weihnachten: "Frau Küppers und der Tod" Stand: 21.12.2023 11:11 Uhr Das Großstadtrevier zeigt sich heute ab 23.15 im NDR Fernsehen vor Weihnachten von einer emotional vielschichtigen Seite. Die strenge Kommissariats-Chefin Frau Küppers entdeckt in der 90-minütigen Folge "Frau Küppers und der Tod" neue Seiten an sich.

Frau Küppers, die sonst dem Großstadtrevier-Publikum, aber auch den Kolleginnen und Kollegen als strenge und disziplinierte Chefin des Polizeikommissariats 14 bekannt ist, entdeckt durch eine Krebsdiagnose ganz neue Seiten an sich. Die Folge steht nach Ausstrahlung bis zum 21. Juni 2024 in der ARD Mediathek.

Frau Küppers auf der Suche nach Wünschen für die Bucketlist

An einem Morgen wirkt Frau Küppers (Saskia Fischer) geradezu fahrig und irritiert das Team bei der morgendlichen Konferenz mit einem Sinnspruch über Tulpen und den Lauf der Zeit. Niemand ahnt, dass sich die Chefin mit einer Krebsdiagnose auseinandersetzen muss.

Frau Küppers versucht verzweifelt, eine Bucketlist zu erstellen, aber es will ihr nichts einfallen, was sie in Anbetracht ihres frühzeitigen Lebensendes noch unbedingt sehen oder machen möchte. Vielmehr beschäftigt sie die Frage, warum die Onkologin Dr. Vera Wagner in ihrer Praxis überfallen und geschlagen wurde, ohne dass der Täter etwas entwendet hat. Als sich dann noch herausstellt, dass bei einer anderen Patientin fälschlicherweise eine Krebsdiagnose gestellt wurde, ermitteln die Beamten vom PK 14 mit Hochdruck. Ohne zu wissen, wie lebenswichtig ihre Ergebnisse auch für ihre Chefin sein werden.

Surreale Traumszenen: Begegnung mit der toten Mutter

Der 90-minütige Film wurde im März 2021 in zwei Teilen zum ersten Mal gesendet. Regie führte Torsten Wacker nach dem Drehbuch von Elke Schuch. Die Folge enhält surreale Traumszenen. So begegnet Frau Küppers ihrer toten Mutter. Bis zur Auflösung des Verbrechens schwingt in ihrer Reise als quasi Todgeweihte immer die Melancholie der Endlichkeit mit - und die Frage, ob sie ihr Leben wirklich in vollen Zügen gelebt hat.

Die Großstadtrevier-Redaktion verlost über Weihnachten bis Silvester ein Großstadtreviers Original-Plakat, das etwa Maria Ketikidou, Saskia Fischer und sogar noch Jan Fedder unterschrieben hat. Das Plakat zeigt das Team im seltenen Western-Outfit. Als Polizist Dirk Matthies hatte Jan Fedder in der ARD-Vorabendserie "Großstadtrevier" jahrzehntelang für Recht und Ordnung auf dem Hamburger Kiez gesorgt. Das hanseatische Urgestein war auch Ehrenkommissar der Polizei Hamburg. Er war vor vier Jahren, am 30. Dezember 2019, im Alter von 64 Jahren gestorben.

Wer das Plakat gewinnen möchte, muss sich nur ein wenig mit dem Großstadtrevier auskennen und die sechs gestellten Fragen bis zum 31. Dezember richtig beantworten. Alle richtigen Antworten gehen in die Lostrommel. Die Gewinnerin oder der Gewinner erhält im nächsten Jahr schriftlich Nachricht.

