Die Kinos öffnen bald: Diese Filme erwarten die Zuschauer Stand: 02.06.2021 19:15 Uhr Bald dürfen die Kinos wieder öffnen. Und zahlreiche oscarprämierte Filme kommen Anfang Juli in die Kinos. Zu den heiß erwarteten Filmen gehört auch "Bond 25 - Keine Zeit zu sterben", der aber erst im September starten wird. Beitrag anhören 5 Min

von Patricia Batlle

Anfang Juli öffnen voraussichtlich vielerorts wieder die Kinos - bei entsprechend niedrigen Inzidenzwerten. So kann das Publikum endlich wieder Filme unter den gebotenen Corona-Schutzmaßnahmen auf der großen Leinwand sehen. Das Cinestar In Lübeck hat seit kurzer Zeit bereits wieder geöffnet. So konnte dort der dänische "Oscar-Sieger "Der Rausch" von Thomas Vinterberg mit einem wunderbar tanzenden Mads Mikkelsen Deutschlandpremiere feiern. Weitere prämierte Filme starten im Sommer, etwa der vierfache Oscar-Sieger (unter anderem: bester Film) "Nomadland" von Regisseurin Chloé Zhao mit Frances McDormand als moderner Nomadin. Zhao bringt im Spätherbst zudem ihren ersten Blockbuster aus dem Marvel-Comic-Universum heraus: In "Eternals" geht es um eine vor Millionen Jahren von Celestials erschaffende Gruppe von Menschen-ähnlichen Kreaturen mit besonderen Fähigkeiten. Das hochkarätige Ensemble vereint unter anderem Angelina Jolie, Salma Hayek, Richard Madden und Kit Harington (beide bekannt aus "Game of Thrones").

Filme 2021: "Chaos Walking" - Action mit Daisy Ridley

Weitere Oscarfilme, die ins Kino kommen, sind etwa das preisgekrönte Drama "Judas and the Black Messiah" mit Daniel Kaluuya, das Drama "Minari - Wo wir Wurzeln schlagen" um eine koreanisch-nordamerikanische Familie und das Demenz-Drama "The Father". Für seine Rolle als alternder Vater erhielt Hollywood-Legende Anthony Hopkins den Oscar als bester Hauptdarsteller.

Otto Waalkes wird in seinem Film "Catweazle" als Magier aus dem Mittelalter in die Gegenwart katapuliert und zaubert Chaos. Im September soll dann endlich Daniel Craig als James Bond in "Keine Zeit zu sterben" in die Filmtheater kommen. Im Action-Film "Chaos Walking" landet Daisy Ridley auf einem Planeten ohne Frauen. Zwischendurch gibt es den Liebesfilm "Ammonite" mit Kate Winslet und Saoirse Ronan aus England, außerdem viele Fortsetzungen: "Matrix 4" am Ende des Jahres, "Mission Impossible 7" im Herbst und das Marvel-Abenteuer "Black Widow" mit Scarlett Johansson und Florence Pugh. Steven Spielberg präsentiert seine Version des Musical-Klassikers "West Side Story" kurz vor Weihnachten 2021. Und Peter Jackson durfte 54 Stunden Original-Dreh-Material über den Film vom letzten Album der Beatles sichten (von 1969) und wird die Doku "Beatles: Get Back" ins Kino bringen.

Kinokalender 2021 (Änderungen vorbehalten) Start Film Genre /Regie 27.5. Cruella Fantasy / Craig Gillespie 17.6. Chaos Walking Fantasy /Action / Doug Liman 24.6. Der Mauretanier Gerichts-Drama/Kevin Macdonald 24.6. Catweazle Komödie / Otto Waalkes 24.6. Proxima - die Astronautin Sci-Fi-Drama / Alice Winocour 1.7. Nomadland Drama / Chloé Zhao 1.7. Judas and the Black Messiah Geschichts-Drama / Shaka King 1.7. Godzilla vs. Kong Monsterfilm/ Adam Wingard 8.7. Black Widow Action / Cate Shortland 15.7. Minari - Wo wir Wurzeln schlagen Drama / Lee Isaac Chung 22.7. Der Rausch Tragikomödie / Thomas Vinterberg 22.7. In the Heights Musical / Jon M. Chu 12.8. Falling Drama / Viggo Mortensen 19.8. Promising Young Woman Krimi-Komödie / Emerald Fennell 26.8. Beatles: Get Back Musikdoku / Peter Jackson 26.8. The Father Drama / Florian Zeller 9.9. Curveball - Wir machen die Wahrheit Satire / Johannes Naber 16.9. Dune Fantasy / Denis Villeneuve 23.9. Schachnovelle Drama / Philipp Stölz 30.09. Bond 25 - Keine Zeit zu sterben Action / Cary Fukunaga 21.10. Boss Baby - Es bleibt in der Familie Animation/Action / Tom McGrath 4.11. Ammonite Drama / Francis Lee 4.11. Eternals Action/Fantasy / Chloé Zhao 18.11. Top Gun Maverick Action / Joseph Kosinksi 9.12. West Side Story Musical / Steven Spielberg 16.12. Wunderschön Komödie/ Karoline Herfurth 22.12. The King's Man - The Beginning Action / Matthew Vaughn 23.12. Matrix 4 Fantasy-Action/ Lana Wachowski unbekannt The French Dispatch Komödie / Wes Anderson

Rückblick Filme 2020: Diese Highlights waren im Kino Große Filmstarts gab es kaum im Kinojahr 2020. Zu den Highlights zählen "Undine", "Die Wütenden" und "Tenet". Eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Neue Filme | 03.06.2021 | 06:40 Uhr