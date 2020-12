Filme 2021: Diese Filme kommen hoffentlich ins Kino Stand: 26.12.2020 06:00 Uhr Viele Filme aus 2020 laufen endlich an, wenn die Kinos wieder öffnen dürfen. Ein Blick auf 2021 im Kino. Mit dabei: "Matrix 4", "Ammonite", eine Beatles-Doku von Peter Jackson und ein Action-Kracher mit Daisy Ridley.

von Patricia Batlle

Wann auch immer in 2021 die Kinos wieder öffnen dürfen und die Menschen unter den gebotenen Corona-Schutzmaßnahmen wieder Filme auf der großen Leinwand sehen können: Es gibt sehr viel neuen Filmstoff! Mit dabei: Karoline Herfurths neue Komödie "Wunderschön", eine neue Musical-Version von "Cinderella", endlich dann Daniel Craig als Bond in "Keine Zeit zu sterben" und ein Action-Film in einer dystopischen Welt ohne Frauen mit Daisy Ridley -"Chaos Walking" mit Mads Mikkelsen. Letzterer spielt auch die Hauptrolle im dänischen Erfolgsfilm "Der Rausch" von Thomas Vinterberg, der im Dezember vier Hauptpreise bei den Europäischen Filmreisen abgeräumt hat.

"Matrix 4" von Lana Wachoski zu Weihnachten 2021

Zwischendurch gibt es Animationsfilme wie "Raya und der letzte Drache" für die ganze Familie, den Liebesfilm "Ammonite" mit Kate Winslet und Saoirse Ronan aus England, außerdem viele Fortsetzungen: "Matrix 4" am Ende des Jahres, "Mission Impossible 7" im Herbst und das Marvel-Abenteuer "Black Widow" mit Scarlett Johansson und Florence Pugh. Steven Spielberg präsentiert seine Version des Musical-Klassikers "West Side Story" kurz vor Weihnachten 2021. Und Peter Jackson durfte 54 Stunden Original-Dreh-Material über den Film vom letzten Album der Beatles sichten (von 1969) und wird die Doku "Beatles: Get Back" ins Kino bringen.

Filme 2021 (Änderungen vorbehalten) Start Film Genre /Regie 21.1. Proxima - die Astronautin Sci-Fi-Drama / Alice Winocour 29.1. Der Rausch Tragikomödie / Thomas Vinterberg 4.2. Promising Young Woman Krimi-Komödie / Emerald Fennell 11.2. The King's Man - The Beginning Action / Matthew Vaughn 11.2. Cinderella Musical / Kay Cannon 25.2. Ammonite Drama / Francis Lee 4.3. Chaos Walking Fantasy /Action / Doug Liman 11.03. Raya und der letzte Drache Animation / Don Hall, Carlos López Estrada 25.3. Boss Baby - Es bleibt in der Familie Animation/Action / Tom McGrath 31.3. Bond 25 - Keine Zeit zu sterben Action / Cary Fukunaga 6.5. Black Widow Action / Cate Shortland 8.7. Top Gun Maverick Action / Joseph Kosinksi 26.8. Beatles: Get Back Musikdoku / Peter Jackson 23.09. Schachnovelle Drama / Philipp Stölz 30.9. Dune Fantasy / Denis Villeneuve 9.12. West Side Story Musical / Steven Spielberg 23.12. Matrix 4 Fantasy-Action/ Lana Wachowski unbekannt Wunderschön Komödie/ Karoline Herfurth unbekannt The French Dispatch Komödie / Wes Anderson unbekannt Falling Drama / Viggo Mortensen unbekannt Nomadland Drama / Chloé Zhao unbekannt Und morgen die ganze Welt Thriller / Julia von Heinz

