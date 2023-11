"Borowski und das unschuldige Kind von Wacken": 20 Jahre Kieler-Tatort Stand: 27.11.2023 13:15 Uhr Beim Fall "Borowski und das unschuldige Kind von Wacken", ab sofort in der ARD Mediathek, ermitteln Borowski und Mila Sahin im Umfeld des Heavy-Metal-Festivals in Wacken: inklusive Auftritt des echten Festivalgründers.

Die Folge markiert das 20-jährige Jubiläum des Kieler NDR Tatorts mit Axel Milberg als Klaus Borowski. Sie steht bis zum 25. Mai in der ARD Mediathek.

Borowski ermittelt im Umfeld des Wacken Open Air

Auf einem Parkplatz in der Nähe Kiels wird ein getöteter Säugling gefunden, ein Frühchen. Wo ist die Mutter? Hat sie ihr Kind umgebracht? Ein gefundenes Eintrittsbändchen für das Heavy-Metal-Festival in Wacken führt Klaus Borowski und Mila Sahin in den kleinen verschlafenen Ort, in dem jeder jeden kennt und in dem in wenigen Tagen Zehntausende Musikfans sämtliche Spuren verwischen werden. Erste Ermittlungen führen zum Festival-Caterer Michi Berger, der offenbar vor Kurzem im Auto eine junge Frau und ihr Baby mitgenommen hatte.

Er unterhält ein heimliches Verhältnis mit der Bestatterin Meike. Deren Sohn Jan war in der Nacht, als das Baby verschwand, mit seiner Heavy-Metal-Band unterwegs und hat etwas beobachtet, was er mit niemandem teilen will. Und was hat die hochschwangere Sarah zu verbergen, die so bestürzt auf die Nachricht von dem toten Kind reagiert? Die Sehnsucht nach dem perfekten Glück treibt alle Figuren um und wird am Ende zu einer tödlichen Falle.

Gedreht in und um Wacken - auch auf dem Metal-Festival

Gedreht wurde die Folge in Wacken - auch auf dem berühmten Wacken-Open-Air Festival. Das Heavy-Metal-Festivalwar ein wichtiger Drehort für den Fall. Es wurde aber nicht nur auf dem Festivalgelände gedreht, sondern auch in der 2.000 Einwohner zählenden Gemeinde. Bei den Drehrarbeiten konnten die Anwohnerinnen und Anwohner die Kommissare bei ihren Ermittlungen erleben und einmal hinter die Kulissen der Serie schauen.

Axel Milberg spielt seit 20 Jahren Kommissar Borowski

Für Hauptdarsteller Axel Milberg markiert diese Folge ein Jubiläum: Er spielt seit 20 Jahren den Kieler Kommissar, seit 2018 mit Almila Bagriacik als Mila Sahin.

An der Rolle von Klaus Borowski, die er über die zwei Jahrzehnte weiterentwickelt hat, schätzt er vieles, wie er im Gespräch mit dem Norddeutschen Rundfunk erzählt: "Er wertet nicht vorschnell, er hört zu, beobachtet, stellt sich auch manchmal doof, schießt nicht so gerne, also manchem ist er nicht forsch und hitzig genug. Das mag ich aber an ihm. Gut und Böse sind nicht sein Thema. Sondern warum und wie?".

In der Folge spielen unter anderem Nicholas Monu, Bärbel Schwarz, Marven Gabriel Suarez-Brinkert, Thomas Kügel, Anja Antonowicz, Victoria Trauttmansdorff und Regine Hentschel mit.

