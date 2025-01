Dresscode im Konzertsaal: Muss es immer schick sein? Stand: 09.01.2025 10:08 Uhr Der fünffache Schach-Weltmeister Magnus Carlsen hat bei der letzten Schach-WM für Schlagzeilen gesorgt, denn er trug eine Jeans. Ist so eine strenge Kleiderordnung noch angemessen? Wie sieht es in Konzerthäusern wie der Elbphilharmonie aus? Ist die Zeit der Abendgarderobe vorbei?

von Inessa Bauer

Im Foyer der Elbphilharmonie prallen Welten aufeinander: Glänzende Abendschuhe stehen neben abgetragenen Sneakern, ein bodenlanges rotes Samtkleid trifft auf gemusterte Pullover. Vor dem Konzert des Kammermusikfest Brahms zeigt sich eine modische Vielfalt, die kaum erahnen lässt, dass hier gleich ein klassisches Konzert beginnt.

Wohlfühlen steht an erster Stelle bei der Kleiderwahl

In Michaelas Augen ist der schicke Stil mittlerweile eher die Ausnahme - und sie muss es wissen, denn sie arbeitet seit über sechs Jahren an der Garderobe der Elbphilharmonie: "Es gibt Gäste in Abendgarderobe. Die fallen natürlich auf. Es gibt aber auch Gäste in ihrer normalen Kleidung. Viele kommen direkt nach der Arbeit her und wollen einfach das Konzert genießen. Ich finde es schön, dass die Gäste genau so kommen, wie sie sich fühlen, nach ihrer eigenen Persönlichkeit. Aber es fällt schon auf, wenn sich einer schick, adrett macht, um sich schön zu fühlen."

Egal ob elegant oder lässig, die Besucherinnen und Besucher der Elbphilharmonie sind vielfältig gekleidet. Doch wie denken sie selbst darüber? Gibt es für die Konzertbesucherinnen und -besucher überhaupt noch einen Dresscode oder zählt am Ende etwas ganz anderes? An diesem Abend ist sich das Publikum überraschend einig: Wohlfühlen steht an erster Stelle - egal, was man trägt.

Konzerte in der Elbphilharmonie sind für alle da

Die Elbphilharmonie selbst stellt auf ihrer Website klar: Einen festen Dresscode gibt es nicht. Ob elegant oder leger - erlaubt ist, was gefällt. Für manche bedeutet das sogar, mit der Winterjacke in den Saal zu gehen. "Ich finde es großartig, dass das Haus nicht sagt: Nee, wir möchten nur Abendgarderobe und Smoking, sondern dass man einfach das anzieht, worin man sich wohlfühlen, und dass das Haus das auch so hergibt", sagt Michaela. "Das finde ich toll."

Auch der Pressesprecher der Elbphilharmonie betont, dass es kein Hochglanz-Image sei, dass die Elphi widerspiegeln möchte. Die Konzerte sollen für alle sein, egal ob in Jeans oder Abendkleid.

Das ist übrigens nicht nur in der Elbphilharmonie so. Es gibt nur noch wenige Orte, an denen strenge Dresscodes gelten. Theater, Konzerthallen und Opern sind es zwar nicht, dafür aber zum Beispiel Casinos oder Partyclubs.

