Rocky Horror Show geht wieder auf Deutschlandtournee Stand: 29.10.2024 11:36 Uhr Das Musical "The Rocky Horror Show" ist auf Tournee mit Auftakt am 29. Oktober in Berlin. Danach macht es in zwölf deutschen Städten Station, darunter Hamburg, Bremen und Hannover - mit Sky Du Mont als Erzähler.

von Franziska Hoppen

"Let's do the time Warp again", 1973 kam dieser Song das erste Mal auf die Bühne, in einem winzigen Theater in London. Das Theatre Upstairs, zu Deutsch in etwa das Theater obendrüber - über dem deutlich bekannteren Royal Courts Theatre - hatte 60 Sitze und gleicht noch heute einem ausgebauten Dachstuhl. Hier hatte "The Rocky Horror Show" vor 51 Jahren ihre Uraufführung.

Uraufführung mit minimalistischem Bühnenbild

Patricia Quinn spielte damals das Hausmädchen Magenta vor noch ziemlich minimalistischem Bühnenbild. Sie hätten damals nur einen Stuhl auf der Bühne gehabt - mehr nicht, so Quinn, die heute 80 Jahre alt ist. Das Theatre Upstairs wollte damals neun jungen Autoren Aufführungen ermöglichen - so wie Richard O'Brien, der die Rocky-Horror-Show schuf.

In der Geschichte landet ein frisch verlobtes und schrecklich spießiges Paar in einem Schloss mitten im Nichts. Dort feiert der Hausherr, ein Alien in Strapsen, oder Transvestit aus dem transsexuellen Transsilvanien, wie es im Musical heißt, eine Art Party-Orgie, die das Spießerpärchen immer weiter mit in einen skurril, erotischen Strudel zieht. "Homosexualität war nicht mehr strafbar. Die Welt veränderte sich, wurde weicher und wir waren ein Teil davon. Nun sind all diese richtigen Entwicklungen wieder in Gefahr durch Politiker rechtsaußen", sagt Autor O'Brien heute.

Aus skandalösem Film erwächst Fankult

Als 1975 der Film zum Musical erschien, zeigten ihn die US-Kinos zunächst nur um Mitternacht, so skandalös erschien ihnen die queere Handlung. Doch aus genau diesem Skandal erwuchs vor einem halben Jahrhundert auch der Fankult - bis heute. "Es geht um Freiheit, um Individualität. Es geht darum, sich selbst zu entfalten und das ist immer noch sehr, sehr aktuell. Ich glaube, deswegen ist das Stück nach wie vor so beliebt", meint der Deutsche Martin Flohr, ausführender Produzent der neuen Tournee der Rocky-Horror-Show.

Man selbst sein, ohne Kompromisse

Nach zwei Jahren startet sie zum 29. Oktober wieder in Deutschland mit Auftakt in Berlin. Erneut mit dabei in gefährlich hohen, knallroten High Heels und Korsett ist der Brite Oliver Savile in der Hauptrolle des Aliens Dr. Frank N. Furter. Es gehe vor allem darum, man selbst zu sein, ohne Kompromisse, sagt Savile.

Weitere Informationen 15 Min "Rocky Horror Show": Kult-Musical wird 50 1980 fand die deutsche Erstaufführung der "Rocky Horror Show" statt. Am 16. Juni 1973 wurde das Stück in London uraufgeführt, die Verfilmung des "Grusicals" wurde Kult. (16.06.2023) 15 Min

Sky Du Mont freut sich auf neues Erlebnis

Als Erzähler wird wieder der deutsche Schauspieler Sky du Mont das Geschehen auf der Bühne kommentieren. Verbale Attacken des Publikums gehören fest dazu. Du Mont ist vorbereitet und freut sich auf die Shows. "Die Menschen tanzen, die Menschen singen mit, werfen Konfetti und haben gute Laune. Das zu sehen, finde ich als Theaterschauspieler ein völlig neues Erlebnis und es macht richtig Spaß", sagt Du Mont.

Hugo Egon Balder und Ilka Bessin in Erzählerrolle

Ihr Debüt als Erzähler werden außerdem die Comediens Hugo Egon Balder und Ilka Bessin haben. Und auch wenn sich seit mehr als 50 Jahren nichts am Text geändert hat, passe das Musical immer noch genau in die Zeit, sagt Musical-Sänger Savile. "Wenn sie dieser grausamen Welt entfliehen wollen, kommen sie ins Theater auf eine Reise, die sie zum Lachen und zum Weinen bringen und ihnen Musik geben wird - einfach das Leben feiern!", fordert Savile auf.

Weitere Informationen Chiara Fuhrmann kommt mit "&Julia" ein bisschen nach Hause Aufgewachsen in Osnabrück ist die Musical-Darstellerin in Hamburg ab Ende Oktober im Musical "&Julia" auf der Reeperbahn zu erleben. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Der Morgen | 29.10.2024 | 10:20 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Musicals Rock und Pop