Michael Maertens darf 2024 nicht mehr den "Jedermann" spielen Stand: 23.10.2023 12:31 Uhr Schauspieler Michael Maertens wird bei den Salzburger Festspielen im nächsten Jahr nicht wie geplant erneut die Titelrolle im "Jedermann" spielen. Die neue Schauspielchefin plant 2024 eine Neuproduktion in anderer Besetzung.

Der "Jedermann" von Hugo von Hofmannsthal über einen Reichen, der angesichts des Todes an seiner Geldgier zweifelt, ist seit mehr als 100 Jahren der traditionelle Auftakt der Salzburger Festspiele. Im vergangenen Jahr spielte der gebürtige Hamburger Michael Maertens die Hauptrolle. "Wenn man guckt, wer das alles schon gespielt hat, dann fällt man in Ohnmacht. Ich bin wahnsinnig stolz darauf, das gebe ich ehrlich zu", sagte Maertens vor der Premiere in diesem Jahr im Gespräch mit NDR Kultur. Eigentlich hatte Maertens noch ein weiteres Jahr Vertrag - und war auch für 2025 und 2026 eingeplant. Doch die neue Schauspielchefin Marina Davydova plant 2024 eine Neuproduktion in anderer Besetzung. "Mich hat diese Entscheidung, die ohne ein einziges Gespräch mit mir getroffen wurde, überrascht und verwundert", sagte Maertens gegenüber der österreichischen Nachrichtenagentur APA.

Regisseur Sturminger ebenfalls abgesetzt

Auch Regisseur Michael Sturminger soll seinen Hut nehmen. Sturminger zeigte sich ebenfalls getroffen. Die Ausladung sei "aus heiterem Himmel" gekommen. Er sei enttäuscht. Die gebürtige Russin Davydova hat ihre Stelle am 1. Oktober angetreten. Sie sprach von einer "sehr schwierigen Entscheidung", die nicht von einem Menschen allein getroffen werden könne. Weitere Angaben wollte sie nicht machen.

Michael Maertens: Spross einer Hamburger Theaterfamilie

Michael Maertens entstammt einer Hamburger Theaterfamilie. Sein Großvater Willy Maertens leitete das Hamburger Thalia Theater nach dem Zweiten Weltkrieg fast 20 Jahre lang. Seine Mutter, sein Vater und zwei Geschwister sind ebenfalls Schauspieler.

Michael Maertens wuchs in Hamburg auf. Seine erste Bühenerfahrung sammelte er als Schüler am Christianeum in Othmarschen. Unter der Intendanz von Jürgen Flimm spielte er Ende der 80er-Jahre ebenfalls am Thalia Theater. Seit fast 15 Jahren ist Maertens festes Ensemblemitglied am renommierten Wiener Burgtheater.

