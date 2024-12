Belle la Donna - Die Burlesque-Show-Queen von St. Pauli Stand: 30.12.2024 10:59 Uhr In der Zeit zurückreisen, das geht im Vintage-Salon von Burlesque Tänzerin Belle la Donna. Die Hamburgerin ist Mitbegründerin der deutschen Burlesque-Szene und gleichzeitig Saloninhaberin.

von Merle Weisser

Belle la Donna zaubert ihre Kundinnen in eine andere Zeit. In ihrem Friseursalon "Stand By Me" dreht sich alles um die 1920er- bis 1960er-Jahre. Heute ist Pamina zum Aufstylen da. "Man kann nicht zu einem x-beliebigen Friseur gehen und das machen lassen, jedenfalls nicht in dieser Form. Belle weiß genau, was sie tut und macht das auch mit ein paar Handgriffen und das ist sehr rar."

Seit acht Jahren betreibt die Hamburgerin ihren Vintage-Salon. Mitten auf St. Pauli. "Viele können mit dem Vintage einfach nichts mehr anfangen. Die jungen Friseure und Friseurinnen lernen das ja heutzutage gar nicht mehr so in der Tiefe." Die gelernte Friseurin und Maskenbildnerin weiß, wovon sie spricht.

Belle la Donna: "Duracell-Häschen und Octopus"

Neben ihrem Salon ist Belle Burlesque-Tänzerin. Sie hat die Kunst des Ausziehens perfektioniert. Seit mehr als 18 Jahren steht sie auf den Bühnen der Welt und ist Mitbegründerin der deutschen Burlesque-Szene. "Ich hab immer was gesucht. Ich bin ja auch schon sehr lange Musikerin und hatte damals schon eine Band. Dann kam Burlesque in mein Leben und da hab ich gedacht: Wow, du kannst einen Kunst-Charakter erschaffen. Und so habe ich Belle la Donna mit Make-Up, Haaren und Kostüm erschaffen - das war Liebe auf den ersten Blick."

Als wäre das noch nicht genug, gründet die 32-Jährige auch noch die weltweit erste Burlesque-Band. "Ich sag immer: Ich bin ein zu früh auf die Welt gekommenes Duracell-Häschen und ein Octopus, denn die haben ja auch acht Tentakel und jedes Tentakel hat ein Gehirn, sagt man. Ich hab irgendwie die Fähigkeit, mehrere Sachen gleichzeitig zu schaffen."

Weitere Informationen 4 Min Grusel und Glitzer im Kult-Cabaret "Pulverfass" Die Live-Burlesque-Show "Pulverlesque" lädt im Halloween-Monat zum Gruseln, aber auch zum Verführen ein. 4 Min

Leidenschaft zaubert "Glam ins Gesicht"

Es ist eben ihre Leidenschaft. Und genau dieses Gefühl von Burlesque will sie auch ihren Salonkunden mit geben: "Ich zaubere im Endeffekt direkt so einen Glam ins Gesicht. Die Kundinnen fühlen sich schick und haben auch wieder mehr Selbstliebe für sich. Manchmal kullern auch Tränen, weil sie dann sagen, das war das Beste, was ich mir in dem letzten Jahr geschenkt habe."

In ein paar Tagen zieht Belle mit ihrem Salon auf den Fischmarkt 18. Aber auch hier wird - ganz sicher - eine Menge Haarspray zum Schluss nicht fehlen dürfen.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 29.12.2024 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Theater