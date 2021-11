Rolf-Mares-Preis für Ines Nieri, Eva Mattes und Thomas Niehaus Stand: 01.11.2021 22:00 Uhr Die besten Theatermacher der Stadt Hamburg stehen fest. Bei der Verleihung des Rolf-Mares-Preises am Montagabend im Opernloft im Alten Fährterminal wurden acht Preise vergeben.

Der Rolf-Mares-Preis gehört zu den wichtigsten Theaterpreisen in Hamburg. In vier unterschiedlichen Kategorien wurden insgesamt acht Preisträger*innen ausgezeichnet. Jeder Preis ist mit 1.000 Euro dotiert. Nachdem die Verleihung im letzten Jahr aufgrund der Pandemie nicht stattfinden konnte, ging die festliche Gala dieses Jahr im Opernloft mit rund 250 geladenen Gästen über die Bühne.

Um den besonderen Umständen der Pandemie und der damit verbundenen fast eineinhalbjährigen Schließung der Theater Rechnung zu tragen, wurden in diesem Jahr auch herausragende digitale Inszenierungen ausgezeichnet.

Ines Nieri, Eva Mattes und Thomas Niehaus erhalten Rolf-Mares-Theater-Preis 2020/21

Die Auszeichnung in der Kategorie Herausragende Darstellerin ging an Ines Nieri für ihre vielseitige, temperamentvolle und intensive Verkörperung von gleich vier Rollen in Erik Schäfflers Inszenierung "Tyll" (nach dem Roman von Daniel Kehlmann) am Ernst Deutsch Theater. Einen weitere Preis erhielt Eva Mattes für ihre magische, verführerische und verzaubernde Darstellung der Kirke in der Uraufführung von Elfriede Jelineks Theaterstück zur Pandemie "Lärm. Blindes Sehen, Blinde Sehen!" am Deutschen Schauspielhaus Hamburg.

In der Kategorie Herausragender Darsteller wurde Thomas Niehaus vom Ensemble des Thalia Theaters für seine Rolle des Ingwer Feddersen im Stück "Mittagsstunde" ausgezeichnet.

Mit dem Sonderpreis wurde in diesem Jahr die Behörde für Kultur und Medien ausgezeichnet, welche die Hamburger Theater auch in der schwierigen Zeit der Corona-bedingten Schließungen unterstützt und die Not der Theater abgefedert hat. Zusätzlich zu den Preisträger*innen der Spielzeit 2020/21 wurde die Ehrung der bereits bekannten Preisträger*innen aus der Spielzeit 2019/20 nachgeholt, um auch diese im Rahmen einer feierlichen Veranstaltungen zu würdigen.

Lichthof Theater und Staatsoper unter den Preisträgern

Helge Schmidt erhielt den Preis für die eindrucksvolle und künstlerische Umsetzung seiner Inszenierung "Tax for free" am Lichthof Theater, die den abstrakt-absurden Dreiecks-Aktienhandel "CumEx" mit Kleists "Michael Kohlhaas" verknüpft.

David Bösch, Patrick Bannwart und Falko Herold bekamen die Auszeichnung für ihr filmisches Gesamtkunstwerk "Die Weiße Rose" an der Staatsoper Hamburg, das als faszinierender medialer Mix aus erschütterndem Musikdrama, puristischem überzeugendem Bühnenbild und Kostümen (Patrick Bannwart), wunderbar handgezeichneter Animation (Falko Herold) und sensibler Filmkunst (Kamera: Matthias Wittkuhn) beeindruckte.

Der Rolf-Mares-Preis wird seit 2006 verliehen und ist nach dem ehemaligen Direktor der Staatsoper und früheren Leiter der Komödie Winterhuder Fährhaus benannt.

