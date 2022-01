Bürgerschaft in Greifswald stimmt für Theaterzelt Stand: 21.01.2022 16:16 Uhr Bald sollen die Sanierungsarbeiten am Großen Haus in Greifswald beginnen. Aber wo soll das Theater Vorpommern in dieser Zeit spielen? Die Bürgerschaft hat nun über ein Ausweichquartier entschieden. Beitrag anhören 1 Min

von Matthes Klemme

Der Lack ist ab im Greifswalder Theater, sowohl vor der Bühne als auch hinter den Kulissen. Die Stadt Greifswald hatte deshalb schon vor einigen Jahren beschlossen, das mehr als 100 Jahre alte Haus zu sanieren.

In den vergangenen Tagen hatte sich eine Entscheidung über eine Übergangsspielstätte abgezeichnet. Das Ergebnis in der nichtöffentlichen Sitzung ist somit keine Überraschung: Fast alle Mitglieder sollen für die Vorlage von Oberbürgermeister Stefan Fassbinder votiert haben: Ein Theaterzelt am Greifswalder Museumshafen. In Greifswald soll so verhindert werden, dass gar kein Betrieb stattfindet, oder "höchstens minimal in angemieteten Räumen", so Fassbinder. Für ihm und die Bürgschaft sei dies eine "wichtige Entscheidung und eine gute Entscheidung."

So soll die Interims-Bühne aussehen

Neben dem Theaterzelt am Museumshafen sollen 15 Container aufgestellt werden, zum Beispiel für Maske und Requisiten. Verwaltung und Ballett sowie die Schneiderei ziehen während der Theater-Sanierung in die Altstadt. Das Ganze hat allerdings seinen Preis: Die Interimslösung kostet mehr als viereinhalb Millionen Euro. Viel Geld für Greifswald. Deshalb ist das Theater Vorpommern erleichtert, dass die Bürgerschaft den Weg für die Ausweichspielstätte freigemacht hat, sagt Intendant Ralf Dörnen. Zwar sei das Zelt "natürlich kein hundertprozentig gleichwertiges Theater", für Dörnen ist und bleibt es aber die beste Lösung, um "mit allen Sparten in der Stadt präsent sein zu können". Denn "die Leute kommen", wie er sagt, trotz aktueller Hürden, wie Extra-Testung und Maskenpflicht.

Bis zur großen Eröffnung dauert es noch

Im Sommer, nach der laufenden Spielzeit, zieht das Theater aus dem Großen Haus aus. Doch erst im Herbst wird das Zelt aufgebaut. Die Arbeiten dauern zwei bis drei Monate. Für diese Zeit soll es laut Intendant Dörnen, ja, ein Programm geben, der große Knall soll dann aber mit der Eröffnung des Zeltes erfolgen und einer ganz besonderen Produktion. Bis dahin dauert es aber wohl noch ein gutes Jahr.

Die Sanierung des Großen Hauses wird teuer

Der Abriss des knapp 70 Jahre alten Anbaus sowie der moderne Neubau und die Restaurierung des alten Hauses von 1913 sollten ursprünglich 45 Millionen Euro kosten. Doch das Geld wird nicht reichen, sagt der Leiter des Immobilienverwaltungsamtes der Stadt, Winfried Kremer. Daran sind laut Kremer die "derzeit explodierenden Baukosten" Schuld. Kremer schätzt, dass es mit dem Sanierungsstart 2023 schon 60 Millionen Euro sein könnten.

Die höheren Kosten seien für die Stadt eine große Herausforderung, sagte Oberbürgermeister Fassbinder. Das Land hatte bereits eine Förderung von 22 Millionen Euro zugesichert. Ob sich das Land an den Mehrkosten beteiligt, bleibt abzuwarten.

