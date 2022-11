Der Faust: Lina Beckmann ist Darstellerin des Jahres

Stand: 27.11.2022 09:26 Uhr

Lina Beckmann ist für ihre Darstellung von "Richard the Kid & the King" am Schauspielhaus in Hamburg am Sonnabend mit dem Deutschen Theaterpreis Der Faust ausgezeichnet worden. Regisseurin Jette Steckel (Thalia Theater) bekam den Preis für die beste Inszenierung.