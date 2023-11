Burgfestspiele Plau am See Stand: 06.10.2023 16:13 Uhr Ins Leben gerufen von einer Gruppe leidenschaftlicher Theatermenschen, stehen die Burgfestspiele Plau am See vor allem für eins: Theater für alle!

Die Burgfestspiele Plau am See überzeugen seit 2022 mit abwechslungsreichen Produktionen und sind ein Publikumsmagnet in der Region. Mit viel Liebe und Engagement haben sich Schauspielerinnen und Schauspieler, Choreografinnen und Choreografen, Regie und Produktionsleitung zusammengetan, um famose Festspiele auf die Beine zu stellen und das Publikum in ihren Bann zu ziehen. Ihr Motto dabei: Nicht verkopft und distanziert - lieber mit Herz und ganz nah dran!

Theater mit Herz und ganz nah dran!

Mitten in der Mecklenburgischen Seenplatte zwischen Hamburg und Berlin gelegen und nah an Rostock und Schwerin ist Plau am See schnell zu erreichen und immer einen Besuch wert. Ob Boulevard, Musical, Krimi oder Familientheater - das Festival präsentiert qualitativ hochwertige Produktionen, die liebevoll und innovativ produziert werden.

Großartige Musik, schräger Humor, rührende Momente und ausgezeichnete Schauspielerinnen und Schauspieler - all das erwartet Besucherinnen und Besucher bei den Burgfestspielen Plau am See.

Die Burgfestspiele Plau am See sind Kulturpartner von NDR Kultur.

Burgfestspiele Plau am See Am Burgplatz 2

19395 Plau am See

info@burgfestspiele-plau-am-see.de



Karte: Hier finden die Burgfestspiele statt

Weitere Informationen Kulturpartnerschaften - Mit wem? Wo? Und warum? Mit mehr als 140 Kultureinrichtungen möchte NDR Kultur die Kultur im Norden sichtbar, hörbar, erlebbar zu machen. mehr

