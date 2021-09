Boy-Gobert-Preis 2021 für Thalia-Schauspielerin Maike Knirsch Stand: 02.09.2021 11:36 Uhr Der mit 10.000 Euro dotierte Boy-Gobert-Preis für den schauspielerischen Nachwuchs an Hamburger Bühnen geht in diesem Jahr an Maike Knirsch.

"Maike Knirsch erobert sich den Bühnenraum wie eine Pionierin: unerschrocken, wagemutig und hellwach. Sie bringt das Kunststück fertig, ganz im Moment zu spielen und ihrer Figur zugleich mit einem wohlwollenden Lächeln beim Spielen zuzusehen", begründete die Jury unter dem Vorsitz des Schauspielers Burghart Klaußner ihre Entscheidung. Die 26-jährige Schauspielerin ist seit der Spielzeit 2020/2021 Ensemblemitglied am Thalia Theater. Bereits während ihrer Schulzeit an der renommierten Berliner Hochschule für Schauspielkunst "Ernst Busch" spielte sie am Theater der Altmark und war Mitglied des Jungen DT.

Der Boy-Gobert-Preis erinnert an den Schauspieler und Intendanten des Thalia Theaters. Bisherige Preisträger waren neben anderen Ulrich Tukur, Martin Wuttke, Susanne Wolff, Hans Löw, Gala Othero Winter und Steffen Siegmund. Die Auszeichnung soll am 5. Dezember in einer Matinee im Thalia Theater überreicht werden.

Weitere Informationen Boy-Gobert-Preis 2020: Josefine Israel - das Energiebündel Den Boy-Gobert-Preis bekommen nur große Schauspieltalente wie Ulrich Tukur und Susanne Wolff. Und nun auch Josefine Israel. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Matinee | 02.09.2021 | 10:30 Uhr