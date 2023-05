NDR Buch des Monats Mai: "22 Bahnen" von Caroline Wahl Stand: 08.05.2023 06:00 Uhr Die 1995 geborene Caroline Wahl hat Literatur studiert und lebt seit einem Jahr in Rostock. Ihr Debütroman "22 Bahnen" ist eine gelungene Liebesgeschichte vom Aufbruch in ein anderes Leben.

von Claudia Ingenhoven

Haferflocken, Bananen, Avocado - ohne hochzugucken, zieht Tilda die Waren über den Scanner und spekuliert, was für ein Kundentyp vor ihr steht. Bestimmt ein Levi's-T-Shirt. Richtig. Tilda studiert im übrigen Mathe; im Supermarkt verdient sie das Geld für den Dreier-Haushalt mit ihrer Mutter und der kleinen Schwester Ida. Ida braucht ihre Fürsorge - die Mutter liegt meistens auf dem Sofa, und die beiden Väter haben sich aus dem Staub gemacht.

Das schwarze Ledersofa im Wohnzimmer ist zum Glück gut abwaschbar im Gegensatz zu dem senfgelben Teppich darunter, der mit seinen vielen Flecken, die ich auch mit diversen überteuerten Reinigungsmitteln nicht rausbekommen habe, vor allem Geschichten von Mamas Ausrutschern erzählt. Leseprobe

Zwischen Verantwortung und Freiheit

Die Mutter ist Alkoholikerin, meistens benebelt, manchmal reumütig. Wenn sie an besseren Tagen kochen will, scheitert sie meist und wird aggressiv. Einmal hat sie die zehnjährige Ida grün und blau geschlagen, und mehrfach mussten die Mädchen die Feuerwehr rufen, weil die Mutter sich selbst verletzt hatte.

Ein schreckliches Familienleben, das wir aus Sicht der Ich-Erzählerin Tilda kennenlernen, und trotzdem liest sich die Geschichte nicht deprimierend. Tilda wird in die Sprechstunde ihres Professors gerufen. Zu viele Fehlzeiten? Nein, er möchte sie für eine Promotionsstelle in Berlin empfehlen. Das Angebot elektrisiert. Wenn sie wirklich ihr eigenes Leben leben will, so Tildas Plan, muss sie ihre kleine Schwester stark und unabhängig machen. Ab jetzt beginnt ein Ida-Trainingsprogramm: allein einkaufen, Bücher ausleihen, Hilfe in Anspruch nehmen. Etwas anderes bleibt Ida auch nicht übrig, als Tilda kurz darauf mit hohem Fieber zusammenklappt. Sie holt Viktor zu Hilfe, einen verschlossenen Typen, dessen gesamte Familie ums Leben gekommen ist. Auch sein Bruder, den Tilda noch immer vermisst. Die Begegnung mit Viktor zieht sich als roter Faden durch das Buch.

Wir waren in derselben Schule, und er weiß bestimmt, dass ich mit seinem Bruder befreundet war. Zumindest hat er mich auf der Beerdigung gesehen. Leseprobe

Erst nach und nach erfahren wir, was damals passiert ist.

Caroline Wahl überzeugt mit ihrem eigenen Stil

Die Stärke von Caroline Wahl sind Dialoge zwischen Menschen, die bloß kein Wort zu viel verlieren wollen. Manchmal scheint Caroline Wahl ihrem eigenen Stil nicht zu trauen, dann greift sie zu sperrigen Adverbialkonstruktionen - dabei liegt ihr Talent in der mündlichen Sprache: ironisch, knapp, scharfzüngig. Mit diesem Stil charakterisiert sie eindrucksvoll die Widerstandskraft, die ihre eigensinnigen jungen Hauptpersonen entwickeln.

Ida: Du hättest ihn mal sehen sollen, wie er an deinem Bett saß, als ich von der Schule gekommen bin (…) Wenn du geschrien hast, hat er deine Wange gestreichelt und geflüstert, dass er da ist (…) Ich bin mir sicher, dass er in dich verliebt ist.

Ich: Ach, Ida, das ist hier doch keine Liebesgeschichte. Leseprobe

Doch - eine gelungene Liebesgeschichte vom Aufbruch in ein anderes Leben. Eine Geschichte, die auch Jugendliche gerne lesen werden.

22 Bahnen von Caroline Wahl Seitenzahl: 208 Seiten Genre: Roman Verlag: Dumont Bestellnummer: 978-3-8321-6803-2 Preis: 22 €

