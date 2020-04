Stand: 03.04.2020 11:21 Uhr

NDR Buch des Monats: Künstlerroman von Sebastian Stuertz Das eiserne Herz des Charlie Berg von Sebastian Stuertz

So ein Buch liest man selten: Liebesgeschichte, Krimi, Familienchronik und Künstlerroman in einem - und all das mit viel Fantasie und sprachlichem Witz. Der Hamburger Grafiker und Musiker Sebastian Stuertz hat einen ganz ungewöhnlichen Debütroman geschrieben: "Das eiserne Herz des Charlie Berg".

Sebastian Stuertz: "Das eiserne Herz des Charlie Berg" Bücherjournal - 01.04.2020 00:00 Uhr Autor/in: Sebastian Stuertz Sebastian Stuertz hat einen ungewöhnlichen Debütroman geschrieben: "Das eiserne Herz des Charlie Berg". Er stellt sein Buch in einem eigens gedrehten Video vor.







5 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Im Mittelpunkt des Romas steht Charlie, ein junger Mann, der die Fähigkeit besitzt, feinste Düfte zu riechen. Er möchte ein Schriftsteller sein, muss sich aber immer wieder um seine chaotische Familie kümmern. Als plötzlich sein Großvater bei der Jagd erschossen wird, befindet er sich mitten in einem Krimi - und dann taucht auch noch seine Kinderliebe aus Mexiko auf. Charlies Leben gerät vollends aus den Fugen. "Das eiserne Herz des Charlie Berg“ ist unser NDR Buch des Monats April.

Das eiserne Herz des Charlie Berg von Sebastian Stuertz Seitenzahl: 720 Seiten Genre: Roman Verlag: btb Bestellnummer: 978-3-442-75851-7 Preis: 22,00 €