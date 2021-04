NDR Buch des Monats April: "Kleine Freiheit" Stand: 01.04.2021 00:01 Uhr Nicola Kabel erzählt in ihrem Debütroman "Kleine Freiheit" vom Protest gegen einen Windpark und von einer Frau, die bei einem Alt-68er Vater aufgewachsen ist.

von Heide Soltau

Bürgerinitiativen gibt es nicht erst seit der Anti-Atomkraft-Bewegung in den 1970er-Jahren. Ein frühes Beispiel bürgerschaftlichen Engagement ist die Patriotische Gesellschaft in Hamburg, gegründet Mitte des 18. Jahrhunderts. Heute gibt es Bürgerinitiativen für oder gegen fast alles: ob es um Geflüchtete in der Nachbarschaft geht, um Radwege oder den Lärm einer Kita.

Kleinfamilie statt Gemeinschaftsgedanke

Nicola Kabel stellt mit Saskia eine privilegierte Frau in den Mittelpunkt ihres Romans: Richterin in verlängerter Elternzeit, verheiratet, zwei gesunde Söhne und ein eigenes Haus mit Garten auf dem Land in Schleswig-Holstein. Ihr Mann Christian, Jurist in einer Wirtschaftskanzlei, pendelt zur Arbeit nach Hamburg. "Ja, das ist ihre Art von kleiner Rebellion gegen ihre Familiengeschichte oder gegen ihre Eltern", so die Autorin.

Saskia hat ihre Kindheit in Wohngemeinschaften verbracht und, von der Mutter verlassen, mit der kleinen Schwester beim alleinerziehenden Vater gelebt. Hans, Jurist auch er und längst ein grauhaariger Pferdeschwanzträger, kämpft immer noch für eine bessere Welt.

Eine große Freiheitsrevolution ist sein Ziel, erklärt Nicola Kabel. Saskia nimmt sich die Freiheit, es anders zu machen als er, baut die perfekte Kleinfamilie und versucht, sich ein eigenes Leben dadurch aufzubauen.

Saskia engagiert sich in einer Bürgerinitiative

Da stört der Windpark, der in Sichtweite ihrer Landidylle geplant ist. Und so schließt sich Saskia dem Protest der anderen Grundschulmütter an. Sie will dazugehören, will nicht mehr die Außenseiterin sein wie in ihrer Kindheit und Jugend, als es für sie keine festen Familienstrukturen gab. Nicola Kabel schildert, unter welchem Druck Saskia steht.

In der Bürgerinitiative schätzt man ihre Kompetenz als Juristin und Richterin. Saskia kann Reden halten, Schriftsätze und Anträge formulieren. Das beeindruckt auch Joachim von Wedekamp. Der freundliche ältere Herr im gutsitzenden Anzug ist Mitglied eines Vereins, der für den Schutz der Heimat und den Erhalt traditioneller Werte eintritt. "Weil die linke Elite Vielfalt, Gender und Minderheitenrechte über alles stelle", sei ein Verlust von Zusammenhalt und Tradition zu beklagen, so argumentiert er. In der Bürgerinitiative treffen Nachbarn mit verschiedenen Positionen aufeinander.

Protest gegen Windkrafträder

Die einen wollen verhindern, dass das Windrad vor ihrer Haustür steht, weil sie einen freien Blick haben wollen. Andere wollen es verhindern, weil es etwas verändert und sie die Veränderungen nicht wollen. Dann gibt es die Naturschützer, die sagen: Hey, da passiert was mit der Umwelt, was nicht gut ist. Und dann gibt es die Figur des Herrn von Wedekamp, der aufspringt auf diesen Widerstand gegen Veränderungen und das als einen Hebel nutzt, um sein eher rechtspopulistisches Denken wie so einen Nebel in der Bürgerinitiative auszubreiten, erzählt die Autorin.

Nicola Kabel ist Pressesprecherin der Grünen. Ihre literarische Arbeit trennt sie strikt von ihrem politischen Engagement. In ihrem Buch greift sie ein hochaktuelles Thema auf. Sie erzählt, wie sich Saskia einnebeln lässt von dem feinen Herrn und seiner Kritik an den Linken, denn Manches leuchtet ihr ein. Saskia erinnert sich, wie sie als Kind den Schutz und die Wärme einer normalen Familie bisweilen vermisst hat. Meggie und Hans musste sie die Eltern nennen, nicht Mama und Papa, das galt als spießig.

Debütroman um große Fragen

Nicola Kabel verschränkt in ihrem Roman die Geschichte Saskias mit der von ihrem Vater Hans. Auch er blickt zurück auf sein Leben, das in der Enge einer schwäbischen Kleinstadt begann, geprägt noch vom Krieg und den Nachwehen des Faschismus.

Je älter er wird, desto stärker spürt er die Einsamkeit, die er vielleicht auch selbst mit verursacht hat. Er sucht ja auch gedanklich noch mal die Nähe zu seinen Eltern, obwohl er mit denen so stark gebrochen hat, erklärt Nicola Kabel.

Wie viele andere aus der Protestgeneration der 68-er hat er nicht nach einer Verständigung mit den Eltern gesucht, sondern ist - dogmatisch verbohrt - seinen Weg gegangen. Für ihn stand die Politik für eine gerechtere Welt immer an erster Stelle. Was das für seine Töchter bedeutet hat und für deren Mutter, reflektiert er erst später. Zu spät, wie Nicola Kabel in ihrem gelungenen Roman "Kleine Freiheit" erzählt. Wie wollen wir leben? Wofür engagieren wir uns? Was ist der Preis der Freiheit? Darum geht es. Große Fragen für ein Debut.

Kleine Freiheit von Nicola Kabel Seitenzahl: 271 Seiten Genre: Roman Verlag: C.H. Beck Bestellnummer: 978-3-406-76467-7 Preis: 22,00 €

