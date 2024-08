Buch des Monats August: "Der Silberriese" von Andreas Moster Stand: 14.08.2024 06:00 Uhr In "Der Silberriese" erzählt der Hamburger Autor Andreas Moster von einem Spitzensportler, den seine Partnerin kurz nach der Geburt des gemeinsamen Kindes verlässt. Ein nahe gehender Roman über eine fragile Beziehung von Vater und Tochter.

von Danny Marques Marcalo

Medaillen bei Olympia, das hat das Publikum gerade bei den Live-Übertragungen aus Paris oft gesehen. Eine Medaille bei den Olympischen Spielen hat auch der Protagonist im NDR Buch des Monats einst gewonnen. Aber: Danach ist viel schiefgegangen, die große Liebe hat ihn verlassen, die gemeinsame Tochter zieht er allein auf. Und zwischen Vater und Tochter gibt es zunehmend Spannungen.

Vater und Tochter machen gemeinsam Sport im Turnverein

Patrik ist der Papa der zwölfjährigen Ada. Die Mutter ist einfach gegangen, als Ada noch ein Säugling war. Patrik kümmert sich rührend, verarztet Verletzungen, kocht, wäscht, kuschelt. Und sie machen gemeinsam Sport. Sie sind beim Training im Turnverein.

An der Sprossenwand macht er zwanzig Knieheben, dann geht er in den Liegestütz (…). Ein Geräusch lässt ihn aufhorchen, die knarzenden Federn des Sprungbretts. Ada ist schon am nächsten Gerät, während er schwer atmend auf dem Boden liegt, unfähig aufzustehen, weil sein Körper die Anstrengung nicht mehr gewohnt ist. Zitat aus dem Buch, Seite 34

Helikopter-Vater war einst olympischer Silbermedaillen-Sieger

Patrik ist kein Normalo-Papa mit Wohlstandsbäuchlein. Bei den Olympischen Spielen gewann er einst die Silbermedaille im Diskuswurf. Doch dann kamen Verletzungen und schließlich das, für ihn, unerklärliche Verschwinden von Adas Mutter. Nach vielen Jahren bahnt sich eine neue Liebe an. Zu Mirell, der Mutter einer Freundin von Ada. Alle gemeinsam machen Urlaub am Strand.

Erst beim Näherkommen erkennt Patrik die drei separaten Feuer, drei Strandkörbe an Aufgang 3, lodernd in der Dunkelheit. (…) "Verrückt", sagt Mirell, wer macht so was? Zitat aus dem Buch, Seite 181

Es war Ada, in einem unbeobachteten Moment. Für Sie eine jugendliche Dummheit, für Patrik ein großer Kontrollverlust. Als ehemaliger Hochleistungssportler ist er es gewohnt, methodisch an die Dinge zu gehen. Auch an Ada. Patrik ist ein Vater, der sich um alles kümmern will, ein Helikopter-Papa. Ada mehr Freiheiten zu geben fällt ihm schwer.

Zweifacher Vater sagt: Roman sei komplett Fiktion

"Es ist auf gar keinen Fall eine Heldenerzählung des alleinerziehenden Vaters, sondern im Gegenteil: Dieser Mann hat in ganz festen Strukturen gelebt und ist plötzlich gezwungen die Entscheidungen hinsichtlich seiner Tochter und sich selbst autonom zu treffen. Damit ist er wahnsinnig überfordert", sagt Andreas Moster.

Selbst Vater zweier Töchter, der Roman sei komplette Fiktion, die ein oder andere Vatererfahrung aber eingeflochten. "Der Silberriese" spielt einerseits in der Gegenwart, aber auch in Rückblenden, die das Leben von Vater und Tochter über zwölf Jahre beschreiben. Ada wächst heran und für Patrik ist das oft schwer.

Manchmal weiß er nicht mehr, wo er hinschauen soll. Aus dem Bad kommt sie in einem knappen T-Shirt und viel zu engen Shorts, stolziert mit einem Handtuch um den Kopf an ihm vorbei, (…). Für seine Blicke gibt es nur noch ihr Gesicht als sicheren Ort, bei seinen Umarmungen achtet er darauf ihre Brüste nicht zu berühren. Zitat aus dem Buch, Seite 74

Andreas Moster gibt seiner Geschichte eine hochspannende weitere Ebene. Dass Patrik nach dem Weggang der Mutter allein mit Ada ist, ist nicht die ganze Wahrheit. Ja, die Mutter ist weggegangen. Aber, Jahre später hat sie auch wieder versucht einen Platz in seinem und Adas Leben zu finden. Patrik will das nicht und zieht mit der Kleinen von Stadt zu Stadt. Auch deswegen ist er sehr nervös, als Ada die Strandkörbe anzündet. Er redet mit der Polizei.

"Jugendamt?", fragt er. (…) „Muss das denn sein? Das Finanzielle kläre ich natürlich (…) sofort.“ (…) Patrik senkt den Blick und beugt sich vor, die Ellenbogen auf die Knie gestützt, atmet tief ein, als müsste er Kraft sammeln (…). Zitat aus dem Buch, Seite 184

"Der Silberriese" ist ein nah gehender Roman über eine fragile Beziehung von Vater und Tochter, aber auch über einen sehr fragilen Mann. Eine olympische Medaille bekommt man für den Alltag nicht, man kann Perfektion nicht trainieren. Dass Andreas Moster darüber so intim, zugleich aber auch unterhaltsam, erzählt, ist eine ziemlich sportliche Leistung.

Der Silberriese von Andreas Moster Seitenzahl: 304 Seiten Genre: Roman Verlag: Arche Verlag Veröffentlichungsdatum: 14.08.2024 Bestellnummer: 978-3-7160-2815-5 Preis: 24 €

