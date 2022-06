Vor 25 Jahren erschien der erste Teil der "Harry-Potter"-Reihe Stand: 25.06.2022 22:45 Uhr Wenn Joanne K. Rowling damals geahnt hätte, was sie mit ihren Romanen rund um einen kleinen Jungen namens Harry einmal weltweit auslösen würde, sie hätte es sicherlich selbst nicht geglaubt. Beitrag anhören 4 Min

von Britta Lumma

Denn ihre "Harry-Potter"-Buchreihe sollte ab dem 26. Juni 1997 Geschichte schreiben. Aber noch einmal zurück auf Anfang. Die Geschichte von Joanne K. Rowling und der Entstehung des ersten Romans ist fast genauso legendär wie die Harry-Potter-Reihe selbst. Alles beginnt mit einer einfachen, aber verspäteten Zugfahrt, auf der die damals 25-Jährige unterwegs ist: "Ich saß in einem Zug von Manchester nach London, und es kam und ich dachte, ich würde das so unendlich gerne schreiben. Als ich dann zu Hause ankam, habe ich mich hingesetzt und sofort angefangen zu schreiben."

Umgang mit dem Tod als Thema in den "Harry-Potter"-Büchern

Aus dem Nichts taucht die Idee von einer Zauberschule und einem kleinen Jungen namens Harry auf. Schon damals weiß Rowling, dass diese Geschichte sieben Bücher umfassen wird. Genau in dieser Zeit, als sie an der ersten Fassung von "Harry Potter und der Stein der Weisen" arbeitet, stirbt ihre Mutter, der sie sehr nahesteht, an Multipler Sklerose.

Das Thema Tod soll einen großen Einfluss auf die gesamte Harry-Potter-Reihe haben. "Wie wir auf den Tod reagieren, wie sehr wir ihn fürchten, ist ein wichtiger Bestandteil der Bücher", erklärt die Autorin. Denn Lord Voldemort sei jemand, der alles tun würde, um nicht zu sterben. "Er hat Todesangst, und in vielerlei Hinsicht werden alle meine Charaktere durch ihre Einstellung zum Tod und der Möglichkeit des Todes definiert", so Rowling.

Autorin Joanne K. Rowling war arbeitslos und alleinerziehend

Sie schreibt weiter, braucht aber Abstand von ihrem bisherigen Leben und zieht von Manchester nach Portugal, um in Porto Englisch zu unterrichten. In dieser Zeit lernt sie ihren späteren Ehemann kennen. Sie heiraten und bekommen schnell eine gemeinsame Tochter. Zu diesem Zeitpunkt hat sie bereits die ersten drei Kapitel von "Harry Potter und der Stein der Weisen" fertig geschrieben. Und auch der Entwurf für den Rest des Romans steht.

Nach einer kurzen und, wie Rowling selber sagt, katastrophalen Ehe, in der sie auch häusliche Gewalt erlebt, zieht sie mit ihrer Tochter Jessica nach Edinburgh in Schottland. Sie ist 28 Jahre alt, arbeitslos, alleinerziehend, lebt von Sozialhilfe und leidet unter Depressionen. "Das war eine sehr, sehr harte Zeit, weil ich bis dahin immer gearbeitet habe", erzählt Rowling.

Schreiben als Befreiung

Sie verbringt damals viele Stunden in Cafés, um weiter an "Harry Potter" zu schreiben. Ihre kleine Tochter Jessica schläft währenddessen neben ihr im Kinderwagen. Diese Zeit beschreibt Rowling später als Befreiung, denn all ihre Sorgen rund um die Trennung, den Tod, ihre Depressionen und Ängste habe sie im ersten Buch verarbeitet. Im Juni 1995, nach fünf Jahren Arbeit, ist das Buch vollendet. Sie reicht das Manuskript bei mehreren Agenten und Verlagen ein. "Ich war fest entschlossen, es zu versuchen", berichtet die Autorin. "Denn ehrlich gesagt war mein Leben zu diesem Zeitpunkt so ein Chaos. Was war das Schlimmste, was mir passieren konnte? Dass alle mich ablehnen."

Aber genau das passiert. Nur ein kleiner britischer Verlag namens Bloomsbury entscheidet sich, das Buch zu kaufen. Ihr wird aber geraten, weiter als Lehrerin zu arbeiten, da sie mit Kinderbüchern kein Geld verdienen werde. Das Buch wird mit einer kleinen Auflage von 500 Exemplaren veröffentlicht. An Tantiemen erhält sie knappe 2.800 Pfund. Nur wenige Tage nach dem Erscheinen des ersten Buches kauft ein US-Verlag die Rechte an "Harry Potter" für knappe 100.000 Dollar. Der Rest des Erfolgs ist Geschichte. Veröffentlicht wurde die erste englischsprachige Version von "Harry Potter und der Stein der Weisen" am 26. Juni 1997.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 26.06.2022 | 01:18 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Romane