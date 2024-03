Katja Danowski liest "Als wir an Wunder glaubten" von Helga Bürster Stand: 13.03.2024 01:06 Uhr Vor dem Hintergrund von Moor-Mythen und Aberglaube geht es in Helga Bürsters Roman um Leichtgläubigkeit und Liebe, um Menschenfängerei, Macht und Mut.

Ende der 1940er-Jahre haben die Menschen in dem kleinen Ort Unnenmoor kaum in ihr Leben zurückgefunden. Die alten Gewissheiten haben sich als falsch erwiesen, neue sind nicht in Sicht. Da verkünden Wanderprediger den nahenden Weltuntergang und versprechen zugleich Heilung und Erlösung. Die elfjährige Betty Abels und ihre Mutter Edith kommen gerade so über die Runden, denn der Vater ist im Krieg geblieben. Als Betty eines Nachts verschwindet und ihr Freund Willi grün und blau geschlagen im Ort auftaucht, gibt es nur eine Erklärung: Da sind Hexen am Werk. Und gleichzeitig rückt mit der Trockenlegung des Moors der Fortschritt heran und verspricht den Menschen in Unnenmoor einen Neuanfang.

"Als wir an Wunder glaubten": Folgen in Am Morgen Vorgelesen vom 18. März bis 5. April

Zu hören sind die Lesungen vom 18. März bis 5. April von 8.30 Uhr bis 9 Uhr im Programm von NDR Kultur. Die Folgen finden Sie nach der Ausstrahlung für sieben Tage auch hier.

Die Termine in der Übersicht Folge Datum Uhrzeit 1 18. März 8.30 Uhr 2 19. März 8.30 Uhr 3 20. März 8.30 Uhr 4 21. März 8.30 Uhr 5 22. März 8.30 Uhr 6 25. März 8.30 Uhr 7 26. März 8.30 Uhr 8 27. März 8.30 Uhr 9 28. März 8.30 Uhr 10 2. April 8.30 Uhr 11 3. April 8.30 Uhr 12 4. April 8.30 Uhr 13 5. April 8.30 Uhr

