Bestsellerautorin Nina George: "KI beruht auf Diebstahl" Stand: 04.02.2024 10:22 Uhr Die Bestsellerautorin Nina George wehrt sich dagegen, dass sich generative KI ohne rechtliche Grundlage und ohne Honorierung ihrer Texte bedienen. Im Gespräch erklärt die Autorin, was auf dem Spiel steht, wenn KI nicht reguliert wird.

Lass uns mal KI in zehn oder zwanzig Jahren denken. Ist es dann immer noch so stammelnd?

Nina George: Das wird sich zeigen wenn die Quantenmechanik und die Quantenphysik hinzukommen, um die Rechnerleistung noch zu erhöhen. Aber, damit so eine künstliche Kommunikation, so ein Simulator von Kommunikation, überhaupt Buchstaben hintereinander reihen kann, schauen wir mal eben unter die Haube von Chat-GPT. Wenn man die Haube von dieser großen Textmaschine öffnet, sieht man drei Dinge. Erstens: Seit zehn Jahren werden diese Modelle entwickelt - sie heißen große Sprachmodelle. Damit Chat-GPT lernen kann, braucht es frische, neue Texte, um Wörter zu lernen, um Beziehungen, Themenfelder und um mit mittlerweile ungefähr 175 Milliarden Parametern zu berechnen, was ist wohl das nächstmögliche Wort.

Das Problem ist, dass diese frischen, schönen Texte der letzten zehn Jahre, entweder urheberrechtlich geschützte Werke sind, oder es sind aber auch Postings von Privatpersonen oder die transkribierten Radiosendungen von NDR Kultur. Es sind vielleicht aber auch gemeinfreie Werke - kurz, das gesamte Internet wurde abgegrast und das alles ohne zu fragen, heimlich, unvergütet, um jetzt dazu benutzt zu werden genau die zu ersetzen, von denen es sich vorher illegitim genommen hat.

Weitere Informationen ChatGPT: Student aus Wedel entlarvt künstliche Intelligenz Tom Tlok hat ein ganz besonderes Tool entwickelt. Es erkennt Texte, die mit Künstlicher Intelligenz geschrieben wurden. mehr

Du schreibst selber Texte, da sind die Menschen doch noch am Werke. Ist dann auch bei Dir eine Ausbeutung zu spüren, wenn Deine Texte in KI eingelagert werden?

Keines der Unternehmen konnte sich bisher verstecken unter irgendeinem geltenden Rechtsrahmen, dass sie das durften was sie getan haben. Zu meinem Unmut habe ich zwei meiner Übersetzungen, die auf der New York Times Bestsellerliste waren, auch in der Liste jener gefunden - von über zwei Millionen Buchwerken - die einfach so dejustiert wurden, ohne zu fragen. Auch ich habe sie in diesem fundamentalen Textwerk gefunden und hab natürlich meinen Verlag in den USA gefragt, wie komme ich da raus. Verlernen kann ein großes Sprachmodell das nicht.

Diese Maschinen plagiieren ja auch, die geben das wieder, die memorisieren. Und plötzlich schreibt es nicht nur einen Text im Stil von Nina George, sondern kopiert was ich mir irgendwann mühsam erarbeitet habe. Ich komm da nicht raus. Man könnte klagen, doch die amerikanische Rechtssprechung basiert auf Präzedenzfällen, doch dafür, für diesen größten Diebstahl der Menschheitsgeschichte, haben wir noch keinen Präzedenzfall.

Weitere Informationen eat.READ.sleep: (105) Stockbrot und KI-Romane Jan und Daniel erleben dadaistische Grundstimmung beim Lesen eines KI-generierten Romans und sprechen über Hermann Hesse als literarische Medizin. mehr

Schauen wir auf die Entwicklung der kommenden zwölf Monate. Was erwartest Du, beziehungsweise, was befürchtest Du?

Es liegt nicht in der DNA einer Schriftstellerin, überhaupt Furcht zu haben. Überhaupt Furcht zu haben liegt den meisten Künstlerinnen sowieso auch nicht, sonst würden sie nicht tun, was sie tun. Deswegen möchte ich nicht von Furcht oder Angst sprechen. Wir haben schon ziemlich genau verstanden, was da passiert ist mit den wirtschaftlichen Hintergründen. Es ist doch eine bizarre Magie, dass KI doch etwas könnte, was Menschen nicht beherrschten und dass wir das ersetzen möchten.

Ich sehe dennoch 2024 unter dem Motto: Lasst uns endlich mal wieder darüber reden, was des Menschen Menschsein Wert ist. Und was es uns Wert ist, darüber zu sprechen. Könnten wir noch mal über das Wort Wachstum sprechen?! Muss denn alles wachsen? Wohin soll das denn führen? Ist das wirklich so, wie wir miteinander leben möchten? Kurz gesagt, diese "Künstliche Idiotie", wie ich sie gerne nenne, hat uns die Chance gegeben, zum ersten Mal wieder sich gewahr zu werden: Was ist der Mensch und was ist die Maschine nicht.

Das Gespräch führte Jürgen Deppe.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Das Gespräch | 03.02.2024 | 17:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Romane