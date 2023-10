Stand: 28.10.2023 08:20 Uhr Theaterstück zum Schiff "Polarstern" soll Kinder begeistern

Das Forschungsschiff Polarstern war im Winter 2019/2020 in der Arktis unterwegs und driftete mit dem Eis monatelang auf seiner "Mosaic" Expedition durch das Polarmeer. Die Landesbühne Nord hat unter Leitung von Frank Fuhrmann ein Theaterstück über die Forschungsmission zum Klimawandel für Kinder ab drei Jahren auf die Bühne gebracht. "Einmal Nordpol und zurück" heißt das Stück, das am 29. Oktober im Theater "TheOS" in Wilhelmshaven Premiere hat. Auf der Bühne gibt es ein Schiff, Forschungsgeräte und Eisbären - im Kleinformat. Nach der Premiere soll das Stück in mehr als 40 Kindergärten im Spielgebiet der Landesbühne Nord aufgeführt werden.

