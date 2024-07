Stand: 30.07.2024 12:40 Uhr Stralsunder Sommergarten: drei Wochen Kulturprogramm in der Altstadt

Auf dem Hof des Meeresmuseums in Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen) ist seit Dienstag der Stralsunder Sommergarten geöffnet. Die Veranstalter versprechen drei Wochen lang gemütliches Ambiente, ein Biergartenfeeling im historischen Umfeld am Katharinenkloster und ein familiäres und vielfältiges Kulturprogramm. Auf dem Plan stehen verschiedene Konzerte, Freiluftkino, Lesungen, Basteln und Tanz. Olivia Zwedberg aus dem Planungsteam beruhigt auch gleich die Anwohner: "Wir verzichten aus Rücksicht auf die Nachbarschaft auf basslastige und zu laute Musik. Unser Fokus liegt auf dem Genuss kultureller Höhepunkte in einzigartigem Ambiente, in dem sich jeder willkommen fühlen und zusammen kommen kann.“ Geöffnet ist täglich von 11 bis 22 Uhr. Der Eintritt zu den Veranstaltungen ist frei. Die Veranstalter rechnen mit mehreren Tausend Besuchern.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 30.07.2024 | 12:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Rügen