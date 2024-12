Stand: 03.12.2024 07:29 Uhr "Schwarzwaldklinik"-Komponist Hans Hammerschmid ist tot

Millionen kennen seine markante Titelmelodie für die ZDF-Serie "Die Schwarzwaldklinik": Nun ist der Komponist Hans Hammerschmid tot. Er sei am Samstagmorgen im Alter von 94 Jahren friedlich zu Hause gestorben, sagte seine Lebensgefährtin in München. Er war Jazzpianist, schrieb Musik für Filme und TV-Serien und war für prominente Musikerinnen und Musiker wie Stan Getz, Udo Jürgens und Donna Summer tätig. Gerade für die Chanson-Sängerin Hildegard Knef (1925-2002) war Hammerschmid ein wichtiger Komponist. "Von nun an ging's bergab" ging zum Beispiel aus dieser Zusammenarbeit hervor. Zu einem Pop-Klassiker wurde der gemeinsame Hit "Für mich soll’s rote Rosen regnen" aus dem Jahr 1968. | Sendebezug: 03.12.2024 07:25 | NDR Kultur