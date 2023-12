Naturhistorisches Museum stellt preisgekrönte Wildtier-Fotos aus Stand: 14.12.2023 10:46 Uhr Das Naturkundemuseum Braunschweig zeigt in den kommenden Monaten die Gewinnermotive des Fotowettbewerbs "Wildlife Photographer of the Year". Das "BBC Wildlife Magazine" hatte den Preis erstmals 1965 verliehen.

Die Ausstellung der insgesamt 100 preisgekrönten Bilder soll seltene, verblüffende und berührende Motive aus der Tierwelt zeigen, so eine Sprecherin des Naturhistorischen Museums. Von Freitag bis einschließlich 14. April stellt das zoologische Museum laut eigenen Angaben als einziges in Niedersachsen die internationalen Fotografien aus.

"Grand Title" geht an Laurent Ballesta

Knapp 50.000 Fotos aus 95 Ländern sichtete die Jury in diesem Jahr, wie das Museum mitteilt. In 19 Kategorien wurden die besten Motive gekürt. Der "Grand Title" ging demnach in diesem Jahr an Laurent Ballesta und seine Fotografie eines Pfeilschwanzkrebses mit dem Titel "The Golden Horseshoe". Wie eine Sprecherin des Naturkundemuseums mitteilte, bewertete die Jury Originalität und Aussagekraft sowie die technische Qualität und ethische Praxis der Motive. Die eingesandten Fotos seien sowohl von Profis als auch Amateuren gemacht worden.

