Kanadischer Folk-Sänger Gordon Lightfoot ist tot Stand: 02.05.2023 10:19 Uhr Der kanadische Folk-Sänger Gordon Lightfoot ist tot. Er starb am Montag im Alter von 84 Jahren in einem Krankenhaus in Toronto, wie auf seiner Facebook-Seite bekannt gegeben wurde. In den 70ern wurde er mit Hits wie "If You Could Read My Mind" und "Sundown" international bekannt.

Schon in den 1960er-Jahren begann Gordon Lightfoot seine Karriere. Zunächst als Songschreiber - unter anderem für Elvis Presley, Bob Dylan und Peter, Paul and Mary. In den 70er-Jahren startete er dann mit Hits wie "Summer Side of Life" und "Don Quixote" selbst als Sänger durch.

Den Folk-Sound modernisierte Gordon Lightfoot durch den Einsatz von E-Gitarre und Schlagzeug. Markant auch seine warme, weiche Stimme, wie sie in seinem wohl größten Hit, "If You Could Read My Mind", gut zu hören ist.

Geist Kanadas "in seiner Musik eingefangen"

1986 wurde er in die Canadian Music Hall of Fame aufgenommen. Die Laudatio hielt sein Freund Bob Dylan. "Wir haben einen unserer größten Singer-Songwriter verloren. Gordon Lightfood hat den Geist unseres Landes in seiner Musik eingefangen", schrieb Kanadas Premierminister Justin Trudeau auf Twitter. Lightfoot hinterlässt seine Frau, sechs Kinder sowie zahlreiche Enkelkinder.

Weitere Informationen Harry Belafonte ist tot: Ein Kämpfer für Gerechtigkeit Der Sänger wuchs in Armut auf, startete seine Karriere im Amerika der Rassentrennung und blieb Zeit seines Lebens ein Kämpfer für Gerechtigkeit. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Klassisch in den Tag | 02.05.2023 | 07:20 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rock und Pop