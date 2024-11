Stand: 13.11.2024 16:15 Uhr "Hinterm Horizont"-Musical: Autor Brussig siegt vor Hamburger Landgericht

Mehrere Jahre lief das Udo-Lindenberg-Musical "Hinterm Horizont"erfolgreich in Hamburg und Berlin. Das Libretto stammt vom Schriftsteller Thomas Brussig, der beim Vertragsabschluss lediglich eine Vergütung in Höhe von 100.000 Euro bekommen hatte. Nach zehn Jahren Rechtsstreit mit dem Musicalunternehmen Stage Entertainment hat Brussig nun vor dem Hamburger Landgericht Recht bekommen. Für das von ihm verfasste Libretto soll er demnach eine Nachvergütung von mehr als fünf Millionen Euro erhalten, zuzüglich Zinsen, die sich nach zehn Jahren Prozessdauer auf mehr als zwei Millionen Euro belaufen, berichtet die Wochenzeitung "Die Zeit". Grundlage für die Entscheidung ist der urheberrechtliche Grundsatz, der besagt, dass einem Urheber eine faire Nachvergütung zusteht, sollten sich die Umsätze, die mit dem Werk erzielt wurden, als so hoch erweisen, dass man von einem auffälligen Missverhältnis zur früheren Vergütung sprechen muss. | Sendebezug: 14.11.2024 07:30 | NDR Kultur