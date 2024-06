Stand: 06.06.2024 10:36 Uhr Hannover lädt zur "Nacht der Museen"

An der 25. "Nacht der Museen" am Samstag in Hannover beteiligen sich 20 Ausstellungshäuser. Das teilte die Stadt mit. Im Landesmuseum können die Besucherinnen und Besucher dabei ins klassische Altertum abtauchen: Passend zur laufenden Ausstellung "Gründer Roms“ gibt es unter anderem Vorführungen mit einer antiken Wurfschleuder und zum etruskischen Schmiede- und Töpferhandwerk. Im Wilhelm-Busch-Museum locken Karikaturen-Ausstellungen zur Fußball-Europameisterschaft, weitere Themen sind Flucht und Migration. Im Sprengel Museum am Maschsee öffnet eine "Kreativwerkstatt" ihre Türen. Auch viele Vereine und weitere Institutionen beteiligen sich an der "Nacht der Museen". Es gibt Führungen, Lesungen, Vorträge, Performances, Aktionen für Kinder, Kurzfilme und Musik.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Schlagwörter zu diesem Artikel Museen