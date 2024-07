Erfolgreiches Schauspielschultreffen für HMT Rostock Stand: 16.07.2024 16:55 Uhr Zur Förderung des künstlerischen Nachwuchses stiftet das Bundesministerium für Bildung und Forschung jährlich Förderpreise für hervorragende künstlerische Leistungen in Höhe von insgesamt 25.000 Euro. In diesem Jahr sind auch zwei Gewinner aus Rostock mit dabei.

Beim diesjährigen Bundeswettbewerb deutschsprachiger Schauspielstudierender hat die Hochschule für Musik und Theater Rostock (HMT) mit der Eigenproduktion "Are you with us?" gleich zwei bedeutende Preise gewonnen. Dabei wurde der Schauspielstudent Ben Gebel (4. Studienjahr) für seine Leistung in dem Stück mit einem Einzelpreis in Höhe von 1.000 Euro ausgezeichnet. Zusätzlich erhielten die Studierenden aus Rostock den Ensemblepreis in Höhe von 4.000 Euro. Bei der Preisübergabe fand die Jury folgende lobende Worte über die Inszenierung: "unverschämt und smart und unfassbar lustig, […] sich verausgabend, sich hingebend und blitzgescheit gespielt, virtuos und anarchisch".

30 Preise seit 1990 für Rostock

Der Bundeswettbewerb deutschsprachiger Schauspielstudierender - kurz Schauspielschultreffen - fand vom 7. bis 13. Juli 2024 in Frankfurt am Main statt. Rund 180 Schauspielstudierende und insgesamt 350 Gäste von 18 Hochschulen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz nahmen daran teil. Das Institut für Schauspiel der HMT Rostock beteiligt sich seit 1990 regelmäßig am Schauspielschultreffen und hat dort seitdem insgesamt über 30 Preise errungen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 16.07.2024 | 17:30 Uhr