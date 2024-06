Stand: 20.06.2024 09:59 Uhr Rostock: Festwoche zu 30 Jahre Hochschule für Musik und Theater

Mit einer Festwoche feiert die Hochschule für Musik und Theater in Rostock ihr 30-jähriges Bestehen. Insgesamt sind 15 Veranstaltungen geplant. Start ist am Donnerstagabend mit einem Festkonzert im Katharinensaal. In den kommenden Tagen präsentiert sich dann unter anderem die Popabteilung mit Eigenkompositionen der Studierenden. Außerdem soll es eine musikalische Schnipseljagd für Kinder und eine Piano-Nacht geben. Die Festwoche geht bis zum Sonnabend kommender Woche. Nach Angaben der Hochschule, gibt es aktuell 570 Studierende aus 30 Nationen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 20.06.2024 | 11:00 Uhr

