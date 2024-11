Stand: 17.11.2024 14:12 Uhr Deutscher Karikaturenpreis für Hauck & Bauer

Das in Berlin und Frankfurt am Main tätige Comiczeichner-Duo Hauck & Bauer hat den 25. Deutschen Karikaturenwettbewerb gewonnen. Für ihr Werk "Mit dem Staat unter einer Decke" erhielten die Künstler in Dresden den mit 4.000 Euro dotierten "Geflügelten Bleistift" in Gold. Ausrichter des Preises ist seit dem Jahr 2000 die "Sächsische Zeitung", seit 2016 auch der Bremer "Weser-Kurier". Unter dem Motto "Feierabend?" hatten sich laut Veranstaltern 265 Karikaturistinnen und Karikaturisten mit insgesamt 1.221 Werken an dem Wettbewerb beteiligt. George Riemann wurde mit dem mit 3.000 Euro dotierten "Geflügelten Bleistift" in Silber geehrt. | Sendebezug: 17.11.2024 12:40 | NDR Kultur