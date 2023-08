Stand: 12.04.2019 14:09 Uhr Das Bauhaus im Norden

Der Architekt Walter Gropius gründete das Staatliche Bauhaus in Weimar als Kunstschule, heute gilt es weltweit als die einflussreichste Einrichtung für Architektur und Kunst des 20. Jahrhunderts. Am 15. August 1923 zeigten die Bauhäusler erstmals in einer großen Ausstellung, wie radikal neu Design, Bauen und Zusammenleben am Bauhaus gedacht wurde. Auch im Norden Deutschlands finden sich zahlreiche Spuren der Bauhaus-Künstler.