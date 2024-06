Autorin Phia Quantius: "Migräne ist ein riesengroßes Arschloch" Stand: 24.06.2024 16:14 Uhr In "Bombenkopf" schreibt die Hamburgerin Phia Quantius über ihre Migräneattacken, die bei ihr zu Ohnmacht und komplettem Kontrollverlust führen können. Bekannt wurde sie durch ihre schonungslos ehrlichen Videos auf Social Media.

von Katharina Preuth

Einem breiteren Publikum wurde Phia Quantius durch ein Video auf Instagram bekannt, das ihr Freund Malte Zierden, eine Social-Media-Berühmtheit, auf seinem Kanal veröffentlichte. Zu sehen ist, wie Phia Quantius sich über der Toilette übergibt, sie weint und wirkt wie weggetreten.

Die Aufnahmen stammen aus dem Jahr 2021. Seitdem hat sich im Leben des einstigen Models viel verändert. "Ich bin jetzt die, die über dem Klo hängt und kotzt", sagt sie im Interview. Das Video hat ihr Freund mit ihrem Einverständnis aufgenommen und veröffentlicht. Das Ziel: Über Migräne aufzuklären. Denn die Ursache für die Attacke ist ihre Migräne mit Aura, die sie drei bis vier Mal pro Monat hat.

Phia Quantius schreibt über ihre Migräne mit Aura

In der sogenannten Auraphase können Sehprobleme, Sprachstörungen, Wahrnehmungsveränderungen oder Sensibilitätsstörungen der Arme und Beine auftreten. Diese Phase beginnt oft vor den Kopfschmerzen und kann zwischen fünf und 60 Minuten dauern.

Phia Quantius ist natürlich viel mehr als diejenige, die sich auf der Toilette übergibt: Sie ist zu einer wichtigen Stimme in der Migräne-Aufklärung geworden, eine Krankheit unter der nach Zahlen des Robert-Koch Instituts (RKI) in Deutschland 14,8 Prozent der Frauen und 6 Prozent der Männer leiden. Im vergangenen Jahr hat Phia Quantius ihre sehr persönliche Geschichte in dem Buch "Bombenkopf: Wie Migräne mich ausmacht" veröffentlicht.

Seit sie 11 Jahre alt ist, leidet sie an Migräne. Heute ist sie 26 Jahre alt und hat zu einem Umgang mit ihrer Krankheit gefunden. Wichtig ist für sie, jederzeit möglichst gut vorbereitet zu sein. In ihrem Buch beschreibt sie, was sich in ihrer Handtasche befindet. Sobald sie das Haus verlässt, trägt sie eine ganze Hausapotheke an Schmerzmitteln und anderen Medikamenten mit sich herum.

Kontrollverlust durch Migräneattacken

Es gibt Vorboten, die einen neuen Anfall ankündigen, dennoch kann es sein, dass eine Attacke sie unvorbereitet erwischt – im schlimmsten Fall endet es damit, dass sie dort ohnmächtig wird, wo sie gerade ist, ob in der Straßenbahn oder an einem Model-Set. "Wie es ist, wenn du die komplette Kontrolle über deinen Körper verlierst, darüber spricht kaum jemand. Umringt von Fremden aufzuwachen und sein eigenes Leben zu verpassen. Ich trinke keinen Alkohol, bekomme aber trotzdem in regelmäßigen Abständen einen Filmriss", sagt Phia Quantius.

Seitdem sie ihre Migräne öffentlich gemacht hat, teilen viele Betroffene ihre eigenen Geschichten mit ihr, worüber sie sich sehr freut. Etwas positives kann Phia Quantius ihrer Krankheit trotzdem nicht abgewinnen: "Allgemein würde ich eher sagen, dass Migräne ein riesengroßes Arschloch ist."

Migräne: Eine unsichtbare Krankheit sichtbar machen

Im digitalen Zoom-Gespräch wirkt Phia Quantius genau wie in vielen ihrer Social-Media-Videos, die nichts mit Migräne zu tun haben: gut gelaunt, positiv - und gesund. Doch ihre Krankheit ist unsichtbar – und darum sei Aufklärung darüber umso wichtiger, erklärt sie: "Ich habe mich lange Zeit mit der Krankheit alleingelassen gefühlt. Mein Umfeld war zwar immer hilfsbereit und verständnisvoll, aber wie wir damit umgehen, wusste keiner von uns. Ich fühlte mich einsam. Deshalb möchte ich allen Betroffenen sagen: Ihr seid nicht alleine."

Schonungslose Ehrlichkeit ist schwer auszuhalten

Doch sie ist nicht nur ihre Migräne. Die geborene Rheinländerin wohnt mit ihrem Partner Malte Zierden in Hamburg. Die beiden setzen sich gemeinsam für den Tierschutz ein und retten unter anderem Hunde aus Kriegsgebieten, weshalb sie gerade öfter in der Ukraine unterwegs sind. Doch auch hier können die Attacken sie erwischen. Ein Video vom März dieses Jahres zeigt, wie sie und ihr Partner auf einer Schnellstraße in Ungarn mit dem Auto anhalten mussten, wieder übergibt sie sich und verliert die Kontrolle über ihren Körper. Die Migräne lässt sie kurzzeitig erblinden und durch die starken Schmerzmittel ist sie zwar sediert, aber dennoch nicht schmerzfrei.

Selbst für Nicht-Betroffene ist das Reel schwer auszuhalten – und gleichzeitig hat sie verstanden, wie sie Menschen in ihrem eigenen Alter erreicht und für das Thema Migräne sensibilisiert.

