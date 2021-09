Kolumne: "Stolz mit der Tochter zur ersten Wahl" Stand: 16.09.2021 07:30 Uhr "Kehrt um!" Dieser Ruf Jesu war kein Appell an unsere Vernunft, sondern die Vision einer neuen Zeit. Die nötige Kraft, diese Herausforderung anzunehmen, sieht Jan Dieckmann vor allem den Jüngeren.

von Pastor Jan Dieckmann

Verkratztes Parkett, an den Wänden Pinboards mit bunten Zetteln, und der Geruch nach vielen Menschen. Das alte Freizeitheim bei uns gegenüber ist nicht fein und modern - ein gern und viel genutzter Treffpunkt im Viertel. Und genau deshalb der richtige Rahmen für eine Weltpremiere. Meine 17-jährige Tochter durfte am vergangenen Sonntag das erste Mal wählen, bei der Kommunalwahl in Niedersachsen.

Aber wie bereitet man sich darauf vor? Wir haben es mit dem Wahl-O-Mat versucht. Also den 38 politischen Kernfragen, die die Bundeszentrale für politische Bildung vor jeder Wahl ins Netz stellt. Anhand der eigenen Antworten finde ich leicht heraus, welche Partei meinen Einstellungen am nächsten steht. Interessant der Blick meiner 17-jährigen Tochter: Kopftuch im Staatsdienst? Kein Problem damit. Klimaschutz? Klar, muss doch endlich. Da gibt es doch keine Kompromisse. Und natürlich sollen Flüchtlinge ihre Familien nachholen dürfen. Alles andere wäre doch unmenschlich.

Die Botschaft Jesu ist nur auf den ersten Blick unpolitisch

Ob Jesus wohl gewählt hätte? Ich denke, diese Frage kann man nicht seriös beantworten. Zu unterschiedlich sind die Umstände seiner Zeit zu der unsrigen. Was man allerdings sagen kann, ist, dass Jesus ein politisch denkender und handelnder Mensch war. Seine Botschaft von der anbrechenden Gottesherrschaft ist nur auf den ersten Blick unpolitisch. Gott allein an die erste Stelle zu setzen, hebelt das gewohnte Oben und Unten aus. Es macht aus uns Menschen Schwestern und Brüder mit gleicher Würde und gleichen Rechten - weltweit. Und sein Ruf "Kehrt um!" war kein Appell an unsere Vernunft, sondern die Vision einer neuen Zeit.

Das ist genau das, was unsere Welt heute braucht. Mehr Herz und mehr Mut, das Wesentliche in den Blick zu nehmen und anzufangen. Diese Botschaften Jesu kommen nicht aus der Vergangenheit, sie kommen von vorn auf uns zu. Sie anzunehmen, diese Kraft sehe ich heute bei den Jüngeren. Bei denen, die sich um unseren Planeten und ihre Zukunft sorgen. Und daher gehe ich stolz mit meiner 17-jährigen Tochter in unser altes Freizeitheim. Fein anziehen, Maske, Perso, Wahlbenachrichtigung und dann los. Dafür einen Anker der Hoffnung.

