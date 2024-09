Kirchenschlaf - Die Träumenden stehen unter Gottes Schutz Stand: 18.09.2024 12:30 Uhr Kirchenschlaf gilt als gesund. Denn wer friedlich schlummert, steht unter Gottes Schutz, das sagen auch die Psalmen. In Evessen bei Braunschweig stehen sogar zwei Betten in der Kirche für eine beschützte Bettruhe.

von Pastor Oliver Vorwald

Ein Glückspilz namens Eutychus fällt in einen Kirchenschlaf. Und das ausgerechnet während Paulus predigt. Star der Urgemeinde im 1. Jahrhundert, einer der ersten Sinnfluencer. Doch Paulus neigt zu langen Predigten. Und dabei nickt Eutychus ein. Dummerweise hockt er in einer Fensternische, fällt aus dem dritten Stock. Aber er ist eben ein echter Glückspilz, genau das bedeutet sein Name. Eutychus passiert nichts (Apg 20,7-12). Vermutlich deshalb gilt der Kirchenschlaf als gesund. Wer schlummert, steht unter Gottes Schutz, sagen die Psalmen:

"Ich liege und schlafe ganz mit Frieden, denn allein du, HERR, hilfst mir, dass ich sicher wohne." Psalm 4,9

Der Wettergott bestraft Ruhestörer mit Blitz und Donner

Ungesund hingegen, wer den Schlaf der Götter stört - glaubten die Sumerer, eine frühe Hochkultur aus dem Raum des heutigen Irak. Wer schon einmal jäh geweckt wurde, kann sich vermutlich ausmalen, wie das ist, wenn ein Wettergott aus dem Schlaf gerissen wird. Der lässt seinen Zorn spüren. Er bestraft die Ruhestörer mit Blitz, Donner und Sturm, weil die lärmenden Menschen ihn aus seine süßen Träumen gerissen haben. Nachzulesen im Atraḫasis-Epos, notiert vor 3.000 Jahren in Keilschrift auf Tontafeln. Ganz anders der Gott Israels. So etwas Menschliches wie Schlaf braucht er nicht. Er bleibt wach, Tag und Nacht, um für seine Menschenkinder ansprechbar zu sein. Von ihm heißt es:

"Siehe, der Hüter Israels schläft noch schlummert nicht. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, und der dich behütet, schläft nicht." Psalm 121,4+3

Die Schlafenden stehen unter dem Schutz Gottes

Wer schläft, betritt das Reich der Götter, haben die alten Ägypter geglaubt. Während dieser Stunden wird die Lebensenergie neu angefüllt. Ganz ähnlich ist das in der Bibel. Die Schlafenden, die Träumenden stehen unter Gottes Schutz. Und wer wie jener Eutychus den Kirchenschlaf einmal in echt ausprobieren will, kann das in Evessen bei Braunschweig tun. Dort stehen zwei Betten in der Kirche, man kann dort übernachten. "Church4Night" heißt die Aktion für eine behütete Bettruhe.

