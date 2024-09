Weltkindertag: Engagement gegen Ausgrenzung und Intoleranz Stand: 20.09.2024 13:20 Uhr Der 20. September ist der Weltkindertag. Er findet dieses Jahr zum 70. Mal statt. Dieser Tag will auf die Rechte und Bedürfnisse von Kindern in aller Welt aufmerksam machen.

von Imke Raabe

Molly durfte mit in den Kindergarten. Molly ist ein Schaf mit großen, leicht schielenden Augen und einem zotteligen weißen Fell. Molly ist ein sehr freches Schaf, das sich, wenn ich nicht achtgebe, auch gerne mal an meinen Biervorräten vergreift. Aber das wissen die Kinder nicht. Und es ist ihnen auch egal. Sie lieben Molly, wie sie ist, und selbst Erwachsene können ihrem vorlauten Charme nur schwer widerstehen.

Kitas feiern Weltkindertag in Schleswig-Holstein

Am Freitag ist Weltkindertag. Und unsere Evangelische Kita Olderup lud zum Tag der Offenen Tür ein. Die Kinder hatten alles vorbereitet und zeigten den Großen stolz ihre Räume. Molly und ich, wir hatten unseren Platz in der kleinen Turnhalle in der Mitte. Wer mochte, durfte sich zu uns setzen, und dann erzählten wir Geschichten von Jesus. Beziehungsweise: Ich erzählte, und Molly quatschte dazwischen.

Kinder engagieren sich gegen Ausgrenzung und Intoleranz

"Heute ist Weltkindertag und nicht Welt-Schafstag!", erklärte ich ihr. Sie war da wenig einsichtig. Schließlich seien Schafe ja auch irgendwie Kinder, sagte sie. Und irgendwo hatte sie gelesen, dass es am Weltkindertag um Kinderrechte geht, aus ihrer Sicht also auch um Schafsrechte. Sie wolle jetzt partizipieren. Mitentscheiden. Und überhaupt: Die Olderuper Kinder engagieren sich gegen Ausgrenzung und Intoleranz. Und das sei genau ihr Ding. Ab heute wolle sie sich ebenfalls entschieden gegen Mobbing, Fremden- und Schafsfeindlichkeit zur Wehr setzen.

Natürlich ist Molly kein echtes Schaf. Sie ist "nur" eine Handpuppe, die zum Leben erwacht, wenn ich sie mir überstreife. Es wird viel gelacht, wenn wir kommen. Scheu und Scham verschwinden. Im Nu sind wir umringt von Kindern, die Geschichten von Jesus hören wollen. Von Jesus, der Kinder liebt. "Und Schafe!", quäkt Molly. Natürlich. Sogar Schafe.

