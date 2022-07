Unsere Nachbarn feiern Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit Stand: 14.07.2022 10:59 Uhr Frankreich feiert am 14. Juli seinen Nationalfeiertag. Mit dem Sturm auf die Bastille begann die Französische Revolution. Es ging um bürgerliche Freiheitsrechte: Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit.

von Pastorin Corinna Leimbach-Peters

Heute würde man Geschwisterlichkeit sagen. Freiheit, Gleichheit, Geschwisterlichkeit – Werte, die bis heute nichts an Kraft verloren haben – und längst nicht selbstverständlich sind. Das merken wir gerade an dem Krieg in der Ukraine, wo diese Werte mit Füßen getreten werden, aber auch an den anderen Kriegen auf dieser Welt.

Wir merken es an der ungerechten Verteilung von Lebensmitteln auf der Welt oder an der Bildungsungerechtigkeit auch bei uns im Land. Die Liste ließe sich noch beliebig fortsetzen. In der Bibel heißt es: "Liebe deinen Nächsten wie dich selbst." Oder wie es der jüdische Philosoph Martin Buber übersetzt: "Liebe deinen Nächsten. Er ist wie du." Das heißt alle anderen haben genau wie ich ein Recht zu leben, ein Recht auf Nahrung, auf Bildung. Sie sind genauso bedürftig nach Liebe und Anerkennung, machen genauso Fehler und freuen sich an Gelungenem.

"Liebe deinen Nächsten. Er ist wie du"

Warum fällt es uns dann so schwer, mit anderen in Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit zusammen zu leben? Vielleicht, weil unsere Angst, dass wir zu kurz kommen könnten, größer ist als unser Vertrauen? Dabei darf und soll ich ja auch auf mich selbst achten, mich selbst lieben. Und auf dieser Grundlage die anderen im Blick haben. "Liebe deinen Nächsten. Er ist wie du" oder "Freiheit, Gleichheit, Geschwisterlichkeit".

Es lohnt sich, das Wagnis eines Miteinanders einzugehen. Immer wieder. Unseren Nachbarinnen und Nachbarn in Frankreich wünsche ich heute ein gelingendes, friedvolles Miteinander.

