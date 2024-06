Kolumne: "Beckenbauer, Sparwasser und Musiala" Stand: 20.06.2024 21:37 Uhr Gemeinsame Geschichten haben Kraft; sie verbinden, versöhnen, beflügeln. Radiopastor Oliver Vorwald nennt als Beispiel 1974 - das große Jahr des deutschen Fußballs. Und: die biblische Erzählung vom Auszug der Israeliten aus Ägypten.

von Oliver Vorwald

1974 war das große Jahr des deutschen Fußballs, und zieht Parr sagt Franz im Himmel. Ihm schickt Heidi Beckenbauer einen Handkuss, als sie den Pokal der Fußball-Europameisterschaft in München präsentiert. Franz Beckenbauer hat vor 50 Jahren die Mannschaft der Bundesrepublik zum Weltmeistertitel geführt. Eine ähnliche Geste hätten auch die früheren DDR-Nationalspieler um Jürgen Sparwasser verdient. 1974 ist das große Jahr des deutschen Fußballs, in West und Ost, der BRD und der DDR: Der 1. FC Magdeburg gewinnt die Europa-League, die damals noch Pokal der Pokalsieger heißt. Und dann kommt der 22. Juni 1974 in Hamburg. Die Auswahl der DDR schlägt bei der Fußballweltmeisterschaft die Mannschaft der BRD. 1:0 durch Jürgen Sparwasser.

Gemeinsame Geschichten haben Kraft

In kollektiver Erinnerung aber bleibt vor allem der Weltmeistertitel der Bundesrepublik. Und das ist schade. Denn erst diese drei Erfolge zusammengedacht betreffen Deutschland als Ganzes. Gemeinsame Geschichten haben Kraft; sie verbinden, versöhnen, beflügeln.

Das zeigt die biblische Erzählung vom Auszug der Israeliten aus Ägypten. Vor ihnen liegt die Wüstenzeit, herausfordernde Jahre. Bevor sie sich auf den Weg machen, nehmen sie die Gebeine ihres Ahnherrn Josef mit (2. Mo 13,19). Und mit ihm seine Geschichten, die davon erzählen, dass Gott sein Volk begleitet und zum Guten führt. All das tragen sie mit und werden getragen auf dem weiten Weg – hin zu einer neuen Gesellschaft.

Lange Strecken brauchen verbindende Geschichten, dann lassen sie sich bewältigen. Franz Beckenbauer feiern, genauso den Erfolg des 1. FC Magdeburg, der DDR-Nationalmannschaft, Jürgen Sparwasser. Vielleicht schreiben Jamal Musiala, Jonathan Tah und Manuel Neuer solch eine Geschichte für unsere Bunte Republik Deutschland? Wir brauchen Geschichten, gemeinsame Erinnerungen, die Segen entfalten.

